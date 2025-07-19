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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

脫口「台灣是城市」！王鴻薇稱只是口誤　嗆民進黨亂扣人紅帽子

▲▼ 蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安頻頻陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免首波投票7月26日舉行，台北市選委會昨日舉辦罷免案公辦電視說明會。國民黨立委王鴻薇發言時稱「台灣是天災頻繁的一個『城市』」遭罵翻。王鴻薇今（19日）澄清，自己只是口誤，反嗆民進黨只會亂扣人紅帽子，但明明也在中國大陸做生意賺紅錢。

在罷免投票前的黃金周，台北市長蔣萬安今日上午再度陪同王鴻薇到南京公寓市場掃街，王鴻薇並接受聯訪。被問到昨天稱「台灣是城市」？王鴻薇說，自己在昨天電視辯論會上，可以看到民進黨跟罷團也只能把她台北講成台灣的口誤來做文章，對於其他的辯論會內容都無法回應，也沒有辦法招架。

王鴻薇強調，「民進黨一直丟我們紅帽子，說我們是親中賣台，但是對於民進黨內部，不管是鄭運鵬，或沈伯洋父親家族，或郭昱晴她的先生以中國台灣去中國大陸經商、去賺紅錢，是不是親中、是不是舔共？」他們完全沒有辦法回應，證明他們只會丟紅帽子。

至於民進黨秘書長林右昌諷刺，「遇到關鍵時刻越能顯示一個人心中的想法？」王鴻薇反問，林右昌要不要回應民進黨內部、沈伯洋他們家族、郭昱晴先生用中國台灣去賺紅錢這件事，林右昌要不要先行回應？

傳出投票日有4個里的里民出遊？王鴻薇駁斥這是不實訊息、以訛傳訛，她的選區絕對沒有4個里出遊。

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