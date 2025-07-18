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桃園某刻印店懸掛「不同意免投票」誤導標語　詹江村提告

▲桃園某刻印店懸掛「不同意免投票」誤導標語　

▲桃園某刻印店懸掛「不同意免投票」誤導標語。（圖／詹江村服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免投票日進入倒數，桃園市議員、網紅「村長」詹江村18日揭露八德區某刻印店懸掛標語「不同意免投票」，涉嫌誤導選民誤以為「不同意罷免即可不投票」。詹江村痛批此舉已涉及違反《選罷法》，強調他已於第一時間依法提出告訴。

詹江村指出，繼日前疑似王義川自導自演「擺拍」事件後，如今又再度出現誤導選民的行徑。今日有民眾向他檢舉，在八德區某刻印店家門前出現明顯誤導的標語，顯然選舉奧步再現。

詹江村說明，該標語懸掛於八德區中華路某刻印店門前，內容為「不同意免投票」、「同意要去投票」，試圖誤導民眾此次罷免案只要「不同意」即可不用前往投票所，實則完全錯誤。

詹江村強調，該行為已觸犯《公職人員選舉罷免法》第104條第1項第1款，屬於「以詐術或其他非法方法妨害他人行使罷免權」，最重可處五年以下有期徒刑。

他嚴正表示，利用錯誤資訊誤導選民、混淆視聽，這種選舉操作手法非常惡劣，不僅踐踏民主程序，更嚴重侵害公民基本權利。他已在第一時間對該店主提起訴訟，絕不容許類似情形繼續發生。

詹江村呼籲民眾，罷免案不論贊成與否，都應踴躍投票表達意見，切勿受錯誤訊息影響。他也強調，將持續監督並揭發選舉不法行為，捍衛選舉公正。

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