蔣萬安跨區到新北挺張智倫　喊：民主不能只剩一種聲音

▲張智倫國民黨反惡罷、守護中和聯合晚會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

首波藍委罷免案倒數8天，立委張智倫今（18日）在中和舉辦「反惡罷 戰獨裁！守護中和團結晚會」。台北市長蔣萬安跨區到新北站台，他提到，民進黨這次發動大罷免完全沒有道理，目的就是民進黨要立法院只剩一種聲音，讓他們權力不受限制，民主不能只剩一種聲音，台灣民主必須要監督、要制衡。

張智倫今日晚間辦反罷免造勢，藍營要角都有出席。黨主席朱立倫批評，民進黨對普發現金的態度輕蔑，總統賴清德還說「1萬元一下就花完」，行政院長卓榮泰更以「買冰箱、搭飛機」來形容，這完全無視人民的辛苦，各國都為了拚經濟，只有民進黨做不到，只會搞政治、搞鬥爭。

朱立倫強調，如果這次大罷免成功，新北市不只有財劃法374億元沒了，包括還假於民、還稅於民1萬元都會沒有，當台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁，台灣就會大失敗，一定要出來投票。

蔣萬安細數張智倫政績，包括國三中和交流道、秀山分隊等，但民進黨這次發動沒有理由的大罷免，「張智倫有殺人嗎？有放火嗎？有貪汙嗎？」。

蔣萬安說，民進黨要讓立法院只剩一種聲音，只剩民進黨聲音，民進黨要讓權力不受限制、不容許被監督、被制衡，這是大家不可能接受的事情，台灣民主不能只剩一種聲音，台灣民主要監督、要制衡。

蔣萬安說到，賴清德只搞政治、不做正事，人民不同意賴清德把不同的意見的人當成要被打掉的雜質，拜託大家要去拉票，還要去催票，這一次的關鍵在投票率，守住國會監督的力量、守住台灣的民主。

