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力挺林德福！　韓國瑜籲726出門投票：讓不同意罷免票大爆炸

▲立委林德福反罷免造勢，立法院長韓國瑜站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林德福反罷免造勢，立法院長韓國瑜站台。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨立委林德福今（18日）晚在新北市中和公園舉辦反罷免聯合晚會，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等到場助講。韓國瑜上台就問現場民眾，他去年來輔選，今年來反罷免，1年選1次喔？「世間哪有這款代誌！」世界上沒有任何一個國家的執政黨，用所有國家資源來罷免反對黨，一個都不留，全部殺光。呼籲大家團結，讓不同意罷免票大爆炸。

韓國瑜致詞時提到，林德福這麼多年來沒有讓永和鄉親失望，他曾當永和市民代表、永和市長跟七屆立委，保護善良民眾，是永和的土地公，林德福一直在財政委員會爭取經費建設永和，這次國民黨也爭取多發一萬元，卻背造謠成說這樣子會讓國家舉債，執政黨去年超徵５０００多億元，新加坡、南韓、香港都有普發現金給國民，難道有錯嗎？

韓國瑜說，去年基隆市長謝國樑也被提罷免，很多人說支持謝國樑，不會出來投票，那就完了，要支持林德福，一定要出來投票，要保護民主最後一絲元氣，這幾十年來的成果，永和鄉親大團結，讓林德福度過罷免難關，給林德福力氣、勇氣，大家大團結，讓不同意罷免票大爆炸，迎接更好美的台灣民主。

▲立委林德福反罷免造勢，國民黨主席朱立倫站台。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨主席朱立倫也表示，林德福熟悉在地，光是這屆就爭取通過財政劃分法，726全台國民黨立委若被罷免，民進黨就會一黨獨大，唯我獨尊，想怎麼做就怎麼做。朱立倫也說，726民進黨若得逞，財政劃分法、還架於民、一萬元都不會有，死刑也要廢除，至少要讓國民黨、民眾黨的多數制衡力量保住，一定要出來投票。

▲立委林德福反罷免造勢，國民黨主席朱立倫站台。（圖／記者林敬旻攝）
 

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