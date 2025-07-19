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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝家人也遭罷團人士騷擾　洪孟楷：賴清德執政社會對立嚴重

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（19日）在社群平台上傳一部影片，根據他的說明，該影片係昨日他於街口宣講時，遇到一名罷團人士向前干擾，並手持錄影器材，想製造畫面至同溫層取暖，洪孟楷進一步透露，其實自己的家人也曾被騷擾，讓他感到「賴清德執政下，社會對立嚴重」。

洪孟楷表示，昨天傍晚，他在街頭宣講時，面臨一位曾與民進黨秘書長林右昌同框的罷團人員來干擾，不只手持錄影器材，還不斷跳針式提問，根本沒打算理性討論，只為了打斷現場節奏、製造畫面，不出所料，當晚影片就被上傳，用來在同溫層裡取暖炒作。

洪孟楷提及，如果是選舉期間，各自陣營還會互相尊重避免干擾，但這段時間，不只針對他的騷擾，還包括對他的家人、志工，甚至有多人包圍志工不讓其離開，故意用看板阻擋志工發放文宣，種種惡劣行為，實在已經逾越最基本底線。

洪孟楷認為，刻意騷擾、斷章取義，只更凸顯這場罷免根本是「為罷而罷」，也讓人看見在賴清德執政下，台灣社會的對立與撕裂有多嚴重，因為這真的已經不是第一起。

「這段時間已經發生過好幾次，罷團的人假裝路人來刻意騷擾。跳針式地詢問，不是想要溝通，而是刻意鏡頭前扭曲。早已說明的資料，充耳不聞，這不是惡意、什麼才是惡意？」

洪孟楷說，昨日現場不少民眾看不下去，有人當場為他出聲，有騎士制止該名人士「不要再鬧了」，也有路人加油打氣，這些才是真正應該被聽見的人民聲音，而且還好他的團隊也有側錄影片，完整記錄事發經過，讓鄉親親眼見證。

洪孟楷痛批，罷團所散布的抹黑、抹紅文宣，早已多次澄清，事實說了一遍又一遍，罷團卻選擇裝聾作啞，硬把紅帽子往國民黨立委頭上扣，只為了合理化罷免行動，這樣的手法，更偏離了民主初衷。

針對當前大罷免的發展，洪孟楷強調，台灣是言論自由的社會，但最近這樣的自由被扭曲了，在街頭爭取民意支持，卻可以被當街拍攝、上傳羞辱，只為了讓對方的同溫層集體公審、謾罵？

洪孟楷表示，如果真的對他有疑問，他願意傾聽、說明，尋求共識，但那些早已被反覆澄清的謠言，明顯只是罷團想製造衝突的藉口，他只真心呼籲罷團適可而止。

洪孟楷直言，罷免不是「霸凌」，不是你說誰該罷誰就該罷。民代面對違法行為也有選擇不提供選民服務的權力，就像面對酒駕、家暴、性犯罪等不正當的陳情案件時，他一定斷然說不。

最後，洪孟楷呼籲，罷團若真有正當性，就應光明正大提出理由，而不是靠騷擾、抹黑來爭取支持，他相信7月26日，大多數民眾一定會用手中這一票，投下「不同意罷免」，正告執政黨，發動這場大惡罷，真的錯了。

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