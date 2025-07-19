薇帕在南部海域沒侵台「北部也有強風」　專家、氣象署揭原因

▲薇帕颱風雖然在台灣南邊海域，但北部地區也有較強風力。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕颱風逐漸通過巴士海峽南部，颱風中心距離台灣有一段距離，不過受颱風外圍環流挾帶明顯風勢影響。氣象專家吳聖宇表示，台灣南北兩端都要留意強陣風，包括台北盆地。氣象署也說明，颱風帶來東南風，台灣位北側偏東風，台灣北端會有風場繞流，新竹以北和宜蘭等也有明顯風力。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為環流中心繞過呂宋島北端地形，路徑比預期較為偏北，暴風圈又有擴大趨勢，因此氣象署發布海上颱風警報，不過大方向仍是通過台灣以南，後續往廣東沿岸靠近，今天(19日)白天是颱風最接近台灣的時候，晚間開始遠離台灣附近，警報應該不會持續太久，繼續發布陸上颱風警報的機會也很低。

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雖薇帕不會侵台，不過仍要注意颱風寬廣的外圍環流帶來的降雨。吳聖宇表示，受到颱風北側寬廣的外圍環流影響，東半部、恆春半島要留意局部大雨或豪雨發生機會，甚至在花東地區有局部大豪雨出現的可能性，西半部地區則是受到山脈屏障，除了高屏一帶有降雨機會外，其他地方的降雨會明顯偏少。周日颱風逐漸遠離，除迎風面的東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨外，西半部也將有局部午後大雷雨。

▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

風力的部分，吳聖宇提醒，台灣南北兩端留意強陣風，北邊包括基隆北海岸、桃竹沿海、東北角到宜蘭沿海一帶，還有台北盆地內，南邊則包括台東沿海、恆春半島沿海、高屏沿海及綠島蘭嶼一帶，都會有強陣風發生機會，其他地方的風力就相對比較小一些。

中央氣象署技正謝佩芸則表示，颱風外圍環流帶來明顯風勢，風力比較強地區包括台灣南北兩端和高山、離島等地區，新竹以北、宜蘭、東南部、屏東有平均風6級、陣風8級強風，颱風往西移動過程，今天下半天西南部沿海也會有較強風力。

謝佩芸說明，由於颱風帶來東南風，台灣位於北側吹偏東風，迎風面高山風力明顯，北側包括北海岸到新竹會有風場繞流，蘭嶼、綠島有明顯強風，新竹以北、宜蘭、東南部以及屏東、高雄沿海也有明顯風力。