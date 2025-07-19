薇帕長胖「最大10級陣風」！粉專提醒1地區：屋頂被吹掀

▲薇帕颱風今中午離台灣最近，傍晚離開近海。（圖／「天氣職人-吳聖宇」臉書）



記者施怡妏／綜合報導

薇帕輕颱持續增強變胖，暴風圈正進入台灣南方近海，氣象署表示，薇帕颱風未來還有再增強和暴風圈擴大趨勢，今（19）日颱風離台灣最近。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，雖然薇帕不會侵台，不過仍要注意外圍環流帶來的影響，南高屏沿海會有7-10級不等的強陣風出現，務必留意臨時搭建的屋頂。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，儘管薇帕颱風未直接侵襲台灣，但由於它具有季風低壓的特性，環流寬廣且外圍風力強勁，因此其中心北側廣大的外圍環流仍將明顯影響台灣的天氣，今日影響最為明顯。台東、恆春半島以及南高屏沿海會有7-10級不等的強陣風出現。

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粉專表示，颱風的路徑將以較偏西北西的方向前進，目前已經逐漸通過巴士海峽南部，今天離台灣本島最為靠近，下午到晚間就會往南海東北部、廣東海面靠近，遠離台灣附近區域。

▲薇帕颱風外圍環流。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）



另一氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分析，薇帕颱風預計今日下午至深夜通過台灣西南方海域，南台灣地區屆時可能出現8至9級強陣風，並伴隨降雨，提醒民眾務必提高警覺，「如果颱風再北偏一點點，風勢會更加強烈！」

特別是台南沿海地區，粉專提醒，如果屋頂結構為「簡易臨時遮蓋物」，務必做好防風準備，避免因強陣風造成損害，「南部沿海正好在強風區的邊緣，颱風走偏一點風勢差異會很大，不可大意！」

貼文曝光，網友祈禱一切平安，「上次的颱風破壞的屋頂還來不及修好吧⋯希望不要再有太大的災害了」、「希望颱風不要太強，看到新聞七股很多還沒有修繕的民宅，工人也缺」、「願好運顯化通通給南部的朋友，不要停電！不要有災損！平安平安」、「拜託不要太靠近，西邊的很多屋頂都只有臨時用帆布蓋著」、「我在擔心那些臨時帆布沒有拉水線」、「好多長輩們的屋頂還沒修好，請不要再過來，拜託」。