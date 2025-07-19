黃國昌下戰帖打八角籠　鍾佳濱收到格鬥競技公司邀約回應了

▲黃國昌與鍾佳濱衝突。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨日立法院院會中，民眾黨、民進黨為了插隊、海報擺放問題大吵，民眾黨團總召黃國昌事後在「民眾之聲」控訴綠委鍾佳濱「一個男人用屁股頂」，讓他一早就覺得噁心，「真要動手就改在合法的場所，譬如說競技場、八角籠之類」。對此，鍾佳濱透露，最近不少民代辦公室都收到某格鬥競技公司邀約，舉辦一場政治人物的格鬥，團隊收到邀請的當下就決定婉拒，不要讓政治娛樂化，「綜藝化是政治人物自己的選擇，我管不著，但是要把我牽扯進這場綜藝秀，恕我無法奉陪」。

民眾黨夜排議場準備遞案並進場要放海報，綠委18日清晨也排隊準備遞出黨團版本議程，但兩邊又起爭執，民眾黨立委排隊時「解壓縮」讓較晚到委員也排到前面，引發綠營不滿，之後在議場布置海報時，兩黨又為佈置議場海報時爆衝突，民眾黨從議場左邊開始布置、民進黨從右邊，林國成大罵「我先到的！誰先到你們很清楚」，見林國成動手撕破民進黨的海報，沈發惠也不滿「報復」撕民眾黨海報，林國成上前理論時，沈發惠一度飆罵三字經，大喊白委「流氓嗎？」

此時，一旁的白委黃國昌突然高喊「不要推我！」正拿手機錄影的綠委則面面相覷，並表示「沒有人推你啊」，黃則指著沈發惠大罵「不要推我喔！」林國成事後受訪痛批，民進黨是流氓，我們當然要以暴制暴。事後，黃國昌在「民眾之聲」控訴鍾佳濱是「性暴力犯」，直言「一個男人用屁股頂、用手肘在弄腰」，讓他一早就覺得超級噁心。他更發出戰帖，「真要動手的話，就改在合法的場所，譬如說競技場、八角籠之類」。

對此，鍾佳濱回應，黃國昌不只愛直播，還想約同事擂台互毆?早上在議場協助佈置海報，黃國昌卻跳出來「碰瓷」說他踩民眾黨的海報，當下根本懶得理他黃，不願陪他政治作秀。沒想到回到辦公室看新聞，黃國昌竟然在民眾黨的頻道放話，「要動手的話，就改在合法場所，譬如競技場、八角籠」。

鍾佳濱表示，他要來告訴大家黃國昌在搞甚麼把戲。最近，不少民代辦公室都收到某格鬥競技公司邀約，舉辦一場政治人物的格鬥，團隊收到邀請的當下就決定婉拒。因為我認為，政治是一門專業，不要讓政治娛樂化，別讓嚴肅的議事攻防，變成秀場上的表演。

鍾佳濱強調，我們嚴守政治人物的分寸，做好自己的工作，卻看到在野黨委員為了替政治格鬥鋪梗，蓄意挑起事端，把議場當秀場，實在讓人匪夷所思。坦白說，「綜藝化是政治人物自己的選擇，我管不著，但是要把我牽扯進這場綜藝秀，恕我無法奉陪」。

