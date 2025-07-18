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綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻投不贊成　郭昱晴解釋原因又舉例

▲▼綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻投不贊成　郭昱晴解釋原因又舉例。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

▲綠委手舉支持增訂《虐殺兒童罪》可處死刑，最後卻投下不贊成票。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

男童「剴剴」遭保母虐死案人神共憤，立法院今（18日）三讀通過藍白對《刑法》第272條之1及第286條修正草案的 再修正動議版，加重對未滿7歲幼童犯下殺人罪與傷害罪刑責。然而，綠委過程中手拿「支持」看板，最後卻投不贊成，引起民眾質疑。對此，民進黨立委郭昱晴也說明原因並舉例。

立法院今（18日）三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

郭昱晴表示，修法過程必須在不違反《兩公約》基本人權保障的前提下，保留法律區分動機與行為嚴重性的彈性原則，才能真正符合比例原則與法治精神。

她舉例，「一位年輕媽媽長期獨自在家中照顧年幼孩子，因經濟壓力、缺乏育兒知識，在沒有親友支持下，導致情緒失控。孩子在哭鬧時，她忍不住打了孩子甚至踢了幾下，造成孩子因為內出血死亡。」

郭昱晴說明，此舉例的事件非常悲傷，需要法律處理，但從司法角度看，這名媽媽並不是「計畫要殺死孩子」，而是情緒失控、長期被疏忽下造成的「過失或間接傷害致死」，「我們擔心刑罰若超出比例原則，不僅無法彰顯司法正義，更可能誤傷脆弱家庭與邊緣母親，造成新的社會創傷」。

▲▼綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻投不贊成　郭昱晴解釋原因又舉例。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

▲郭昱晴指出，修法過程必須在不違反《兩公約》基本人權保障的前提下完成。（圖／翻攝郭昱晴臉書）

她指出，朝野對於虐童案件應處以重刑已有高度共識，但《刑法》已增訂第272條之一這條，應該有獨立條文、獨立罪名，彰顯國家對幼童生命權的絕對重視與保護，「不宜將此類重大案件併入現行傷害致死的脈絡處理，應以獨立條文明確設限，才能真正回應社會對保障幼童生命權的高度期待。」

郭昱晴表示，當面對剴剴案這起令人心碎的幼兒虐待悲劇時，我們除了嚴正譴責施虐者，也不能忽視整體制度的全面崩潰與監督的荒腔走板。

網友看完紛紛留言，「我本來因為剴剴很支持妳的，但今天⋯對妳超級失望」、「妳不覺得第一段舉的例子，那個孩子超無辜的嗎，這到底是什麼冷血的心理狀態啊」、「第一個例子真的超爛的，剴剴案的保母到案也可以說忍不住打了幾下」、「第一段的例子怎麼完全看不出值得同情啊，壓力大忍不住把小孩打到死，不就是你們整天在譴責的虐童嗎。嘴上整天剴剴案，在那邊公審路人都要保護兒少權益，結果只因為顏色不一樣就大轉彎，笑死人」、「妳舉的例子本來就該重判，妳替犯人想，誰替小孩子想阿」、「妳舉的例子可以用刑法59條減刑，而且限於『凌虐』兒童致死才會適用新法，妳舉的例子根本不是『凌虐』致兒童於死」。

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