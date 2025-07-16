「我願意」！病危女與重病男友完成結婚登記　隔日安詳離世

▲戶政人員分赴男女雙方病房，並由雙方口中說出「我願意」後完成結婚登記。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮秀林鄉戶政事務所日前接獲緊急求助，一位女兒急表示其母親病危，希望能在臨終前與相戀多年的伴侶完成結婚登記，而母親男友也在加護病房住院，情況同樣不樂觀。秀林鄉戶政事務所主任吳敏賢在得知此特殊情況後，立即與同仁研議相關法規，並經王玫瑰鄉長及地方仕紳確認兩位當事人平時早已共同生活多年，情深義重。

在初步確認情況後，戶政事務所同仁即向家屬說明戶政相關流程，並請其先行申請到府服務程序；依規，戶政人員需親赴醫院面訪兩位當事人，確認雙方意識清楚且具有結婚意願後，方能辦理結婚登記。家屬深知時間寶貴，在了解相關行政流程規範後，積極聯繫慈濟及門諾醫院協調。

隨後，秀林戶政即派員迅速趕往二間醫院，在過程中，醫院護理人員也給予極大協助與通融。戶政人員首先抵達男方所在醫院的加護病房，在確認男方結婚意願無誤後，隨即轉往女方所在醫院，儘管當事人身體狀況已極度不適，氣喘連連，卻仍奮力清晰表達與男方辦理結婚登記的強烈意願，說出『我願意』，此刻，現場情景令人動容。

秀林戶政本於「為民服務」克服重重困難，在雙方當事人明確表達結婚意願後，隨即攜回書面相關文件，協助於當日圓滿完成了這項鶼鰈情深的結婚登記服務。然而，生命終有盡頭，令人惋惜的是，在完成結婚登記的隔天，女方即安詳離世，為這段末路情緣畫下句點。

秀林戶政吳敏賢主任表示，我們戶政人員深感榮幸能夠在此特殊時刻，為這對有情人實現他們的心願，儘管結果令人不捨，但能夠在生命最終章為他們提供協助，完成這份愛與承諾的見證，是我們身為戶政人員最大的欣慰；這也呈現了戶政服務不僅是冰冷的行政程序，更是充滿人道關懷與溫度的體現。

花蓮縣政府民政處長期以來，在縣長徐榛蔚指導下一直強調為民服務不只要有效率，更要有溫度、有愛心、有耐心，未來戶所仍將秉持著為民服務的精神，持續精進服務品質，並在法規允許的範圍內，盡全力協助鄉親解決各種戶政需求。