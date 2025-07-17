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給男友第一次！交往8個月不忍了　妹子崩潰「生理期都不放過我」

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲最近男友獸性大發，連原PO生理期也硬要。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「連我生理期都不放過我...」一名妹子崩潰表示，她把第一次給了男友，以往生理期來，男友都會忍住不碰，沒想到最近卻像變了一個人，明知道原PO不舒服還硬上，讓她崩潰求助「有沒有什麼辦法讓男友性慾不要這麼強？」文章曝光後，全場紛紛狂罵「男友不服就分手，身體是妳的！」

一名女網友在Dcard透露，她與男友在一起才8個月，已經把初夜給他了，以往生理期一來，男友知道她不舒服都會忍住不碰，但最近男友卻性情大變。

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原PO無奈直呼，「連我生理期來了都忍不住了...有沒有什麼辦法讓男友性慾不要這麼強？」

底下網友熱議，「這好像已經不是性慾強不強的問題了耶，已經是尊重問題了，偶爾闖紅燈是情慾，每次闖紅燈是縱慾」、「要小心生理期免疫力下降...感染的風險，而且事後清潔（可能有很多血）也是一件麻煩事情」、「很容易感染發炎...他是把妳當洩慾工具了吧」、「拒絕、不要妥協！男友不服就分手，身體是妳的，哪怕沒有生理期也有拒絕的權利」、「熱戀期就那麼不尊重妳，是該好好溝通一下了」。

其中有苦主直言，「千萬不要，過來人建議妳...可能會有經血逆流、子宮內膜異位的風險，萬萬不可以」。

對於「生理期可不可以愛愛？」的議題，婦產科名醫鄭丞傑曾在《醫師好辣》節目中回答並無絕對禁忌，但有2點需留意，分別是較容易感染，以及「經血容易逆流」，愛愛衝撞時易使經血從輸卵管倒流至骨盆腔，容易引發子宮內膜異位。不過也有人提倡經期性行為潤滑效果更好。

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