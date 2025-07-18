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嘉義民雄分局社區會議　聚焦毒品辨識、詐騙防治議題

▲▼ 年度社區治安會議 聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全 攜手各界共建安心、安全生活圈】　 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄分局年度社區治安會議，聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化轄區整體治安防護體系，提升社區居民對詐騙防治、毒品辨識、交通安全及婦幼保護等議題之認知與應對能力，民雄分局前（15）日舉辦「分局級社區治安會議」，由分局長吳俊德主持，會議亦有多位嘉義縣議會議員、轄內鄉鎮長及多位村里長等人蒞臨指導。

▲▼ 年度社區治安會議 聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全 攜手各界共建安心、安全生活圈】　 。（圖／民雄分局提供）

本次會議開始前播放由該分局統籌製作的紀實影片，集結轄內各單位員警執勤影像與照片，全面呈現員警在社區巡邏、勤務執行、交通維護及犯罪預防等日常實務。影片生動展現員警無懼風雨、堅守崗位的精神，具體反映該分局深耕社區、推動警政工作的成果，獲得與會來賓高度肯定。

▲▼ 年度社區治安會議 聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全 攜手各界共建安心、安全生活圈】　 。（圖／民雄分局提供）

警方也於會中就當前治安重點進行統整性說明，指出詐騙與毒品相關犯罪手法不斷翻新，危害日益多元且隱蔽，對社區安全構成長期挑戰。近年詐騙集團善於操作話術與數位技術，藉由各種名義誘導民眾交付個資與財物；同時，新型態毒品常偽裝為日常食品或飲品包裝，極具誤導性，特別容易在青少年族群中擴散，進而導致成癮或損害健康等社會問題。警方呼籲民眾提高警覺，更須從村里及社區共同強化防範意識，打造拒絕毒品、遠離詐騙的生活環境。

▲▼ 年度社區治安會議 聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全 攜手各界共建安心、安全生活圈】　 。（圖／民雄分局提供）

交通組會議上播放實務影片與近年交通事故統計資料，重點說明高齡者交通事故頻傳的現況與潛在風險。警方指出，根據近年資料分析，高齡行人在穿越馬路、騎乘自行車，特別是在黃昏與夜間視線不佳時段，事故發生比例顯著偏高。為降低事故發生，警方呼籲高齡者外出時應提高安全意識，建議穿著亮色衣物、配戴反光配件，以提升在夜間與陰雨天候下的可視性，並盡量避開尖峰時段或車流密集時段出行。同時也提醒駕駛人行經社區巷弄或交叉路口時應主動減速慢行，落實「轉彎讓行」、注意「內輪差」及保持「與慢車安全距離」等防禦性駕駛原則，進一步提升整體道路安全，打造更友善且共融的交通環境。

▲▼ 年度社區治安會議 聚焦反詐騙、毒品辨識、婦幼保護與高齡交通安全 攜手各界共建安心、安全生活圈】　 。（圖／民雄分局提供）

婦幼組則透過實際案例說明性影像、跟蹤騷擾及性騷擾等多樣態婦幼議題，詳細介紹申訴程序與求助管道，協助村里幹部及與會人員更清楚掌握面對相關事件時之通報流程與資源運用方式，提升第一線人員的辨識能力與應對知能。同時強調社區在婦幼安全防護上扮演的重要角色，期盼透過警民合作與跨機關協力，形塑一個更具包容性與保護力的社區支持網絡，共同守護婦幼權益，營造安心生活環境。

本次會議在多方熱烈參與下順利圓滿落幕，許多與會者表示，本次會議內容豐富，不僅加深對當前治安議題之理解，也更明確了解警方所投入的努力與方向。分局長吳俊德表示，在未來也將持續結合社政、消防等跨單位資源，深化警民合作與在地連結，推動警政業務向前扎根，致力打造「安全、安心、共好」的優質社區生活環境。

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