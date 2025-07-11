青少年違規+偽牌車肆虐　東港警暑期聯合執法啟動

▲東港警方全力取締青少年違規與偽牌車亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入暑假，每逢假日人潮眾多，車流頻繁，青少年戶外活動亦明顯增加。為有效防範青少年交通違規及遏止不法偽（變）造車牌行為，東港警分局自7月14日起同步啟動「暑期青少年交通違規執法專案」與「偽（變）造車牌執法專案」，積極展開查緝行動，全力維護交通秩序與地方安全。

東港警分局表示，青少年交通事故的主因，多與無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等違規行為有關，由於青少年多半駕駛經驗不足，容易低估交通風險，增加事故發生的可能性。針對上述情形，警方將利用暑期針對青少年違規行為加強取締，其中無照駕駛違規行為，依法處以新臺幣1萬2000元至2萬4000元罰鍰，切莫違法駕車上路，以免荷包大失血。

同時，針對近來屢見不鮮的偽造或變造車牌情形，東港警分局強調，相關行為嚴重破壞交通管理秩序，也可能成為掩護其他不法行為的工具。依據最新立法院修法內容，針對偽（變）造車牌者加重處罰，汽車如經查獲使用偽（變）造車牌，將處以新臺幣7萬2000元罰鍰；若涉冒用他人車牌肇事致人傷亡，更將面臨刑事責任。

分局長高志正呼籲，青少年正值價值觀與法治觀念養成關鍵期，家長應多關心子女用車狀況與交通安全教育，協助其建立守法駕駛習慣。暑假期間活動頻繁，請民眾共同遵守交通規則，警方也積極遏止偽變造車牌及青少年交通違規歪風，展現維護地區安全與交通秩序的決心，共同營造安全、宜居的港灣城市環境。