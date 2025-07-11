　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青少年違規+偽牌車肆虐　東港警暑期聯合執法啟動

▲東港警方全力取締青少年違規與偽牌車亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方全力取締青少年違規與偽牌車亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入暑假，每逢假日人潮眾多，車流頻繁，青少年戶外活動亦明顯增加。為有效防範青少年交通違規及遏止不法偽（變）造車牌行為，東港警分局自7月14日起同步啟動「暑期青少年交通違規執法專案」與「偽（變）造車牌執法專案」，積極展開查緝行動，全力維護交通秩序與地方安全。

東港警分局表示，青少年交通事故的主因，多與無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等違規行為有關，由於青少年多半駕駛經驗不足，容易低估交通風險，增加事故發生的可能性。針對上述情形，警方將利用暑期針對青少年違規行為加強取締，其中無照駕駛違規行為，依法處以新臺幣1萬2000元至2萬4000元罰鍰，切莫違法駕車上路，以免荷包大失血。

同時，針對近來屢見不鮮的偽造或變造車牌情形，東港警分局強調，相關行為嚴重破壞交通管理秩序，也可能成為掩護其他不法行為的工具。依據最新立法院修法內容，針對偽（變）造車牌者加重處罰，汽車如經查獲使用偽（變）造車牌，將處以新臺幣7萬2000元罰鍰；若涉冒用他人車牌肇事致人傷亡，更將面臨刑事責任。

分局長高志正呼籲，青少年正值價值觀與法治觀念養成關鍵期，家長應多關心子女用車狀況與交通安全教育，協助其建立守法駕駛習慣。暑假期間活動頻繁，請民眾共同遵守交通規則，警方也積極遏止偽變造車牌及青少年交通違規歪風，展現維護地區安全與交通秩序的決心，共同營造安全、宜居的港灣城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢：尊重法官裁定
建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位
沈慶京3億交保　答應法官「3條件」
新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3
快訊／台中製冰廠火警！恐怖火煙狂竄
快訊／4000頭豬遭電擊亡！13萬隻雞慘死
快訊／樂天桃猿誤發文　調查結果公布
街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、mom

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區立人國小獲選廣達《游於藝》　亮點學校並接棒盟主

電影《農曆三月二十三》開鏡儀式　透過媽祖文化將雲林推向國際

超大豪雨釀台東南迴災情　藍委爭取台9線排水改善

停電戶數系統顯示不實惹怨　台電新營區處致歉將檢討改善落差

台南安工二號橋驚見男浮屍！　消防人員打撈上岸交警明身分

西螺藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

青少年違規+偽牌車肆虐　東港警暑期聯合執法啟動

欠款民眾因丹娜絲颱風受損害　屏東執行分署將寬緩執行

世界警消運動會再創佳績　金門金湖分隊林匯耀勇奪金銀雙牌

不只暖心餐盒！　饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

台南北區立人國小獲選廣達《游於藝》　亮點學校並接棒盟主

電影《農曆三月二十三》開鏡儀式　透過媽祖文化將雲林推向國際

超大豪雨釀台東南迴災情　藍委爭取台9線排水改善

停電戶數系統顯示不實惹怨　台電新營區處致歉將檢討改善落差

台南安工二號橋驚見男浮屍！　消防人員打撈上岸交警明身分

西螺藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

青少年違規+偽牌車肆虐　東港警暑期聯合執法啟動

欠款民眾因丹娜絲颱風受損害　屏東執行分署將寬緩執行

世界警消運動會再創佳績　金門金湖分隊林匯耀勇奪金銀雙牌

不只暖心餐盒！　饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

測天島軍港被夜間滲入.....CM21甲車執行反特攻應援作戰

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢回應了：尊重法官裁定

海灘挖1.5公尺沙坑！　17歲少年鑽到一半「瞬間活埋」悶死自己

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

送便當給打火英雄摔車命危！消防員2度CPR搶命　她帶烤雞致謝

竇智孔移居花蓮的理由曝光　「花蓮的土很黏人超有感覺！」

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

【DIY自動逗貓機】電風扇+逗貓棒讓奶貓玩耍累到睡著

地方熱門新聞

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

台南逾32000戶仍停電拚11日完成主幹線搶修

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

災後血荒警報！風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

基隆浪曲嘉年華加碼360秒煙火　點亮漁港夜空

風災火警雙重打擊消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

不只暖心餐盒！饗賓集團加碼挺台南農損捐款助重建

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

藝術家蘇慧棉蠟筆畫「太平媽」　信仰情感綻放紙上

資深教官郭文明退休 潮州警辦退休會感恩

停電戶數系統顯示不實惹怨台電新營區處致歉將檢討改善落差

更多熱門

相關新聞

泰政客籲修法「禁22歲以下性行為」！

泰政客籲修法「禁22歲以下性行為」！

泰國的年輕族群愛滋感染率攀升成為新社會問題，衛生部承諾將採取計畫抑制病例上升，包含在大學分發保險套。但是前「泰文明黨」黨魁蒙科吉·素辛塔拉農（Mongkolkit Suksintharanon）卻稱此舉無用，應該直接禁止22歲以下的年輕人發生性行為，違者則要被大學開除。不過他也自爆，自己早在16歲就已經破處。

屏警暑期啟動雙專案　加強取締違規

屏警暑期啟動雙專案　加強取締違規

青少年肇事增加　內埔警加強取締

青少年肇事增加　內埔警加強取締

桃園提升青少年機車駕駛安全　再增一練習場

桃園提升青少年機車駕駛安全　再增一練習場

逾九成民眾支持「強化高齡駕駛管理」

逾九成民眾支持「強化高齡駕駛管理」

關鍵字：

交通安全青少年東港警方暑期執法偽造車牌

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面