逾九成民眾支持強化高齡駕駛管理　多數盼政策兼顧長者行動與公共安全

▲高齡駕駛人數顯著增加，且交通風險高於一般族群，不少民眾支持政府檢討現行駕照制度與相關配套措施。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

面對高齡化社會加劇，交通安全問題備受關注。《ETtoday民調雲》最新調查顯示，多數民眾認為高齡駕駛人數顯著增加，且交通風險高於一般族群，支持政府檢討現行駕照制度與相關配套措施，以協助長者在保障行動自由的同時，也能安全駕駛。

本次「高齡駕駛政策議題調查」於2025年6月19日至6月25日進行，調查對象為設籍台閩地區、年滿18歲以上的民眾，結果顯示：

4成民眾家中長者仍持續駕駛 近8成擔憂家人問題；不僅如此，有將近四成（41.9%）民眾家中有高齡長者仍在駕車或騎車，當中78.6%對其安全感到擔憂。

▲有七成五民眾支持交通部將現行75歲換照下修至70歲換照。



駕照制度改革獲高度支持 認知測驗與違規評估被視為必要措施

針對現行75歲以上駕駛人須每三年換照並檢附健康與認知功能檢測的規定，九成以上（90.4%）受訪者表達支持。當駕駛人有違規紀錄或曾被吊扣駕照時，94.5%認為應重新換照並接受評估；甚至有96.7%的民眾主張，駕照審查應同時涵蓋身體與認知能力。

支持政策提前至70歲啟動換照與教育課程

對於交通部研議將高齡駕駛換照年齡由75歲下修至70歲的政策方向，未來將納入認知功能、危險感知與四肢靈活度評估，並辦理講習課程，且針對有肇事紀錄者進行實地訓練，而是保護長輩更安全地駕駛，同時鼓勵主動繳回駕照多搭乘公共運輸，交通部將提供相關補助措施。

其中有75%的受訪者表示支持；若調整制度為70歲以上需接受定期檢查與課程者，更有83.3%表示贊同。

▲超過九成五的民眾支持高齡換照時，換照者應接受認知能力測驗，確認長者是否仍適合駕車。

鼓勵措施與再教育訓練受青睞 不傾向全面禁止

民眾普遍認為應以教育與引導為本，取代直接禁止駕駛的作法。88.1%支持針對違規或肇事的高齡駕駛人提供再教育或實地駕駛訓練，86.4%支持政府提供各項政策或補助措施替代交通工具，以鼓勵高齡者主動繳回駕照。僅有8.7%傾向全面禁止高齡駕駛人開車，顯見社會氛圍傾向以尊重與支持取代強制。

民意盼政策兼顧安全與自由 政策方向具可行性

在公共安全與高齡者行動自由間，46.1%的受訪者主張兩者兼顧，另有45.1%優先重視社會安全。對於目前已有逾九成符合資格的75歲以上駕駛人完成換照或主動繳回駕照，88.3%認為顯示制度具可行性。

對此，交通部回應，將持續以科學數據與民意調查為基礎，研擬並優化相關政策，落實「安全駕駛、安心出行」的願景，協助高齡長者在老年階段依然保有自主、尊嚴且安全的移動方式。

▲逾八成五民眾認為肇事或違規者應重新駕訓。

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