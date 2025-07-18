貨車鷗翼門沒關好布料甩出！拖地畫面曝光　最重恐噴1.8萬

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在高雄岡山交流道下，直擊一輛貨車的鷗翼門疑似沒關好，開到一半車上所載的布料全都掉出來，大批布料在路上隨風亂飄，十分危險，讓行經的用路人全看傻眼，而闖禍的司機只能無助站在路邊待援。警方表示，該駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》，已依法對駕駛人舉發，可處以新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

▲馬路成「障礙賽道」！高雄貨車沿路大掉貨。（圖／翻攝社會事新聞影音）

高雄一輛貨車滿載貨物15日17時40分許，行經國道1號高架橋下岡燕路往燕巢方向路段，途中疑因鴻翼車欄沒有固定好，導致車上載著的大量貨物掉落，占用部分車道，影響行車安全。

▲馬路成「障礙賽道」！高雄貨車沿路大掉貨。（圖／翻攝社會事新聞影音）

經警方查證相關資料，駕駛人卓男當時載著剛洗好的衣物要送去給客戶，未料在途中因門沒關好導致衣物全都散落，卓男確認貨物掉落後，已於現場立即回收散落物並完成清理作業，所幸事故未造成人員傷亡或交通事故。

▲高雄貨車沿路大掉貨，駕駛最重恐噴1.8萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，駕駛行為已涉違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定：「汽車所載貨物飛散、脫落、掉落」，警方已依法對駕駛人舉發，處以新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

岡山分局提醒，貨運業者與駕駛人應確實檢查裝載設備與固定裝置，避免因掉落物危及他人用路安全，共同維護道路交通秩序。