「無照必罰」開鍘！賴皮男欠11萬罰款　屏東分署強制執行全還清

▲義務人到屏東執行分署繳清罰款。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為防制無照駕駛造成交通危害，法務部行政執行署全面啟動「無照必罰」專案，強化執行力度。屏東執行分署配合交通部及監理機關，針對義務人催繳交通罰鍰，展現打擊違規零容忍決心。近期即成功執行一件累積罰鍰逾11萬元的無照駕駛案件，順利迫使義務人全數繳清，達成執行目的。

法務部行政執行署針對近期頻傳之無照駕駛肇事案件，祭出專案執行，強調「無照必罰」全面提高執法力度。屏東分署與交通部高雄區監理所屏東監理站密切合作，並配合交通部公路局提供之義務人清冊，主動積極執行罰鍰催繳，展現政府對交通違規行為零容忍之態度。

近日，屏東分署即成功執行一起無照駕駛案件。一名居住在新園鄉的男子因多次無照駕駛、未戴安全帽、無正當理由未依規定接受道路交通安全講習等原因遭裁罰，卻未繳納罰單，陸續移送屏東分署執行，累計罰鍰逾新臺幣(下同)11萬元。其中義務人無照駕駛案件即達4案。經屏東分署將其列為「無照駕駛」專案優先執行對象，執行同仁調查其名下TOYATA汽車行蹤及其他財產狀況與可聯繫方式，先後多次主動通知義務人到場繳納，最終在執行同仁鍥而不捨努力下，義務人終於在114年7月11日到屏東分署一次繳清全額罰鍰，順利完成執行。

屏東分署呼籲民眾，自112年6月30日起，機車無照駕駛最低罰鍰已提高至1萬2,000元以上，小型車無照駕駛最低罰鍰提高到1萬8,000元以上。5年內2次以上累犯，將重罰到2萬4,000元。酒駕遭吊銷駕照後仍無照駕駛再加罰1萬2,000元以上。如一般民眾將車輛借給無駕照之人駕駛時，將連帶裁處1萬2,000元至2萬4,000元罰鍰外，並需吊扣車牌1個月。5年內違反2次者，吊扣車牌3個月；5年內違反3次者，吊扣車牌6個月。車主應善盡善良管理人之責，不得將車輛借給無駕駛執照人使用。

該分署將持續秉持依法行政、公正執行的原則，堅決打擊無照駕駛等交通違規行為，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識，以確保社會大眾的用路安全。並呼籲所有民眾，切莫違法無照駕車上路，除屬於重大違規行為之外，更極易導致交通事故，對自己與他人均構成生命風險。亦切莫逃避執行，以免自身財產遭查封扣押，得不償失。