屏警暑期啟動雙專案　加強取締青少年違規+偽變造車牌

▲屏東縣警方7月14日起同步啟動青少年交通違規執法及偽(變)造車牌執法專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著暑假來臨，青少年戶外活動大幅增加，衍生的交通違規與事故風險亦隨之上升。為有效防範青少年危險駕駛行為及遏止不法使用偽造、變造車牌之亂象，屏東縣政府警察局自7月14日起同步啟動「暑期青少年交通違規執法專案」及「偽(變)造車牌執法專案」，以強化取締與預防機制，維護交通秩序與公共安全。

近年青少年交通事故呈現高風險趨勢，尤其以無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等違規行為為主因。

縣警局指出，青少年因駕駛經驗不足或對法規認知不完整，常低估交通風險，導致事故發生率偏高。為此，警方將針對青少年違規行為加強稽查，其中無照駕駛為重點項目，不僅將處以新臺幣6,000元至2萬4000元罰鍰，並須接受交通安全講習；倘若家長明知子女無照駕駛卻未加以制止，亦將連帶依規定處分，並吊扣車輛牌照一個月。



另一方面，針對日益嚴重之偽造或變造車牌問題，警察局表示，該類行為已嚴重影響交通管理與社會治安。近期立法院完成修法，針對使用偽（變）造車牌者處以加重罰鍰，其中汽車所有人若違規使用，將處新臺幣7萬2,000元罰鍰，並當場移置保管車輛；若涉及偽（變）造他人車牌或肇事致人傷亡，更可能沒入車輛。交通部也預告自114年7月15日起正式施行裁罰新制，針對相關違規除提高罰款金額外，亦將實施車輛當場移置保管，展現遏止歪風之決心。

警察局進一步說明，針對使用偽變造車牌者，將依道路交通管理處罰條例及刑法相關條文進行行政裁罰與刑事追訴。警方若發現民眾車牌遭冒用，將立即調閱監視器影像，釐清事實、追究偽冒者法律責任，並已要求各分局加強執行車牌查核與路邊攔檢任務，全力防制相關不法行為。

局長戴台㨗強調，青少年正值人格與價值觀發展的關鍵期，若未及時導正其交通觀念，輕忽駕駛規則，不僅危及自身，也可能影響他人安全。家長應主動瞭解孩子日常行蹤與用車情況，並灌輸正確法治觀念，避免憾事發生。此外，對於偽（變）造車牌等惡性違法行為，警察局將持續強化查緝與取締作為，秉持零容忍態度，全力遏止違法風氣，確保社會安全與交通秩序。