基隆代天宮關聖帝君聖誕　副市長邱佩琳見證百年信仰

▲基隆代天宮關聖帝君聖誕，三獻禮祈願合境平安，副市長邱佩琳（右1）肯定宗教文化傳承。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區大竿林代天宮今（18日）舉辦關聖帝君聖誕三獻禮活動，透過傳統儀式祝壽獻禮，祈願合境平安、百姓安康。副市長邱佩琳與民政處長呂謦煒代表市府出席，感謝廟方長年推動宗教文化傳承，並強調市府將持續支持在地信仰與民俗文化資產保存。

邱佩琳表示，關聖帝君所象徵的忠義精神，是當代社會所重視的核心價值；代天宮多年來積極推動宗教與民俗文化保存，亦是市民重要的信仰依歸。她表示，市府高度肯定廟方推動文化資產保存的努力，特別是今年6月9日文化觀光局已舉辦「大竿林代天宮扶鸞文化」民俗審議說明會，展現地方文化向下扎根、延續傳承的決心。

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▲基隆副市長邱佩琳致詞。

民政處長呂謦煒指出，代天宮除主祀關聖帝君，亦長年投入地方服務、文化推廣等事務，是結合信仰與社會參與的重要典範。他表示，今日舉行三獻典禮，儀式莊嚴、信眾熱情參與，不僅表達敬意，也讓傳統禮俗得以延續與深化。

代天宮歷史可追溯至1959年由王標宗先生發起籌建之武聖殿，至民國65年完工，廟貌巍峨、香火鼎盛，深受在地信眾景仰。信眾間亦流傳一段民間神蹟：二戰末期美軍轟炸基隆港時，一顆炸彈落在天公爐旁卻未爆，深入地底三公尺，避難廟內的居民皆安然無恙，被視為關聖帝君顯靈庇佑之證，自此香火更盛。

邱佩琳最後強調，宗教信仰不僅安定人心，更承載地方歷史與族群情感；市府將持續支持各宗教團體推動信仰文化、典藏文資價值，讓地方的精神命脈得以薪火相傳，世代延續。