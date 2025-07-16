2025基隆浪曲嘉年華懶人包　告五人、高爾宣將開唱「活動資訊」一次看

▲基隆浪曲嘉年華將於7月26日至27日在八斗子漁港碧砂泊區盛大登場。本屆活動集結巨蛋級表演卡司、創意主題場域，讓民眾盡情感受基隆港灣的夏日魅力。

圖、文／基隆市政府提供

暑假怎麼嗨？由基隆市政府主辦的「2025基隆浪曲嘉年華 KEELUNG LOUNGE FESTIVAL」，將於7月26日至27日在八斗子漁港碧砂泊區盛大登場。本屆活動集結巨蛋級表演卡司、創意主題場域、逾百攤市集及限定海上觀光巡航，要讓民眾從白天玩到夜晚，盡情感受基隆港灣的夏日魅力。

活動兩日祭出華麗雙壓軸卡司，集結實力與人氣兼具的頂尖陣容。包括曾登上小巨蛋的情歌天后「丁噹」、金曲獲獎人氣樂團「告五人」與「麋先生 MIXER」，以及榮獲 Mnet 最佳亞洲新人獎的嘻哈歌手「高爾宣 OSN」，將輪番擔綱壓軸演出，點燃八斗子海港的夏夜氛圍！除此之外，還有串流人氣小天后「陳華」、爆發力十足的實力派唱將「家家」、新生代嘻哈代表「PIZZALI」等接力登台，打造跨年等級的音樂盛宴。基隆市府近年積極推動在地創作，也與「2025愛嶼搖滾音樂祭」夢幻連動，邀請校際音樂大賽中脫穎而出的冠軍團體「單先生 & Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」站上主舞台，用青春原創力為夏日舞台注入嶄新能量！

不只音樂演出，現場還設有超過百攤的美食市集，不怕餓肚子，帶上野餐墊，坐在草地上邊吃邊聽超Chill！凡活動當天出示身分證，基隆市民還可享市集折價券福利！本次亦推出「五大景點集章活動」，串聯基隆最具代表性的五處打卡熱點，完成集章即可兌換限量野餐墊，現場還有機會參加藝人合照抽獎！ 7月27日晚間更將加碼施放360秒高空煙火秀，煙火施放高度全面升級，點亮八斗子港灣夜空，為夏夜畫下最浪漫的句點。

▲▼基隆浪曲嘉年華祭出市集折價、集章優惠、抽藝人合照及360秒高空煙火秀等多樣精彩活動。現場也提供免費接駁公車、計程車排班區域，以及周邊停車場資訊，方便民眾輕鬆參與。





▲基隆市府貼心安排免費接駁車，16:00起發車直達會場。

2025基隆浪曲嘉年華活動資訊

活動日期｜2025年7月26日（六）至7月27日（日）

煙火施放｜2025年7月27日（日）

活動地點｜基隆八斗子漁港碧砂泊區

入場資訊｜免費入場

演出陣容｜7/26(六) 麋先生 MIXER、丁噹、陳華、梁心頤Lara、ELKIE莊錠欣、無極西瓜刀

7/27(日)告五人、高爾宣OSN、家家、PIZZALI、李玉璽、單先生&Varsam

基隆市區5大必打卡景點

憑集章卡享優惠，集滿五個章可至活動會場換野餐墊

1. 基隆火車站南站｜服務台免費索取集章卡

2. 和平島地質公園｜持卡享「四季票優惠價$299」＋獨家明信片１張

3. 基隆恐龍AR生態園區｜兌換「恐龍貼紙」＋現場購票加贈天然水１瓶

4. 國立海洋科技博物館｜持卡領小禮＋半價購票優惠

5. 基隆浪曲嘉年華會場｜兌換濕紙巾一包

交通接駁資訊

・免費接駁公車

(1)路線一： 火車轉接駁

陽明海洋文化藝術館—漁貨直銷中心(碧砂漁港)

(2)路線二：自駕轉接駁

調和街轉運站—漁貨直銷中心(碧砂漁港)

・計程車乘車處

基隆市中正區北寧路71號後方

・大眾運輸

基隆市區-103、104、791公車

台北市區-1579國道客運

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