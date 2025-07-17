基隆市容大改造！新式門牌換發啟動　2年完成全市更新

▲基隆門牌全面更新！2年換發19.5萬面，新設計融入在地特色。（圖／基隆市民政處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（17日）宣布，全市新式門牌全面換發作業正式啟動，預計分兩階段於2年內完成全市約19萬5千面門牌更新。此舉不僅將改善市容、提升辨識度，更有助於強化公共安全並提升市民日常便利，為基隆市帶來嶄新氣象。

過去數十年來，基隆市門牌設計未曾更動，部分因年久失修，出現破損、污損、脫落等情形，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援等辨識困難的問題。市民多次反映後，市府決定推動全面換發新式門牌，以回應市民需求，展現更具辨識性、更友善的城市風貌。

此次新門牌設計，融入多項基隆在地元素，如天際線、黑鳶意象及基隆嶼等特色，並透過不同配色，展現各行政區的獨特辨識性。同時，設計上亦考量視障者需求，避免過多色彩干擾，以提升整體辨識性與視覺清晰度。新式門牌更去除舊版郵遞區號標示，聚焦「門牌號碼及街名」資訊，回歸簡潔、清楚的實用本質。

謝國樑表示，全面換發門牌正是回應市民對於舊門牌辨識度不足的心聲。市府將持續以市民需求為優先，透過門牌更新，打造更統一、更具辨識度的基隆市城市形象，讓市民日常生活更加便利、安全，也讓外地旅客更容易找到目的地，全面提升城市友善度與吸引力。

民政處長呂謦煒補充指出，本次換發作業將自8月起陸續施作，預計約一個月可完成一區。第一階段規劃於今年底前完成仁愛、信義、中正及中山等區的換發作業，並計畫於明年上半年完成全市19.5萬面新式門牌的編訂與換掛。

民政處提醒，為保障市民權益，門牌換發期間，所有換掛人員皆將穿著反光背心並配戴識別證，請市民放心配合。若有相關疑問，皆可洽詢各區戶政事務所或直接向市府民政處反映。