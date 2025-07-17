基隆-石垣島渡輪「3房型」首曝光　航港局祭50萬推廣費

▲YAIMA丸號「基隆-石垣島」定期渡輪確認在9月啟航。（圖／華岡集團提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部航港局今舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，宣布將開航基隆-日本石垣島等5條新航線，根據業者規劃，基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型，預計9月開航。航港局表示，將提供50萬元行銷推廣費，盼能從日本引客到台灣。

2025藍色公路海洋觀光嘉年華透過交通部獎助機制，由航商與旅行業者共同推出5條新航線，包含3條限定試辦航班與2條固定航線，分別為7月25日至27日基隆-花蓮、8月14日至18日布袋-澎湖-金門、8月25日至27日基隆-澎湖，及7月至9月台南安平-澎湖馬公與預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

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根據華岡集團規劃，基隆-日本石垣將由八重山丸渡輪營運，總噸位2萬1688噸，船上住艙可載運545名旅客，共分為皇家套房、豪華套房及標準房，另有貨倉可載運70輛轎車及90個40呎貨櫃，預計每周一、三、五晚間11至12時從石垣島出發，隔天早上7時至8時抵達基隆；每周二、四、日晚間11至12時自基隆出發，隔天早上7時至8時抵達石垣島。

▲▼基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型。（圖／記者周湘芸攝）

航港局表示，未來營運的八重山丸渡輪目前為韓國籍，用於航行釜山至福岡航線，還需要一些時間轉換為巴哈馬籍，並進行改裝，推估業者8月才會提送申請。

航港局也說，石垣島每年有100萬名從日本本島來訪的旅客，屆時將提供50萬元行銷推廣費給船商，盼能將更多日本旅客引客到台灣。

▲基隆-日本石垣島航線的八重山丸渡輪將提供皇家套房、豪華套房及標準房等3種房型。（圖／記者周湘芸攝）