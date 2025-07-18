以為被通緝！無照駕駛衝撞臨檢站　警連開2槍...他癱車上被逮

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局三張犁派出所警員，在18日執行路檢勤務，攔查一台自小客車不停，還衝撞臨檢站逃逸，警方當下開2槍制止未果，立刻通報警力在象山上找車，找到時發現無照開車的駕駛癱軟在車上背部被流彈擊中，還在中央扶手的置物箱內搜出喪屍煙彈，事後坦承以為遭通緝才想逃。

警方調查，47歲的余姓男子，在18日凌晨5時許，開著福特自小客車行經北市信義路五段91巷口，但是拒絕32歲陳姓警員等4人所設置的路檢點盤查，甚至還強行衝撞臨檢站，陳姓警員當即掏出手槍朝車輪連開2槍，但余姓駕駛仍加速逃離現場。

▲余姓駕駛無照上路，還衝撞臨檢站，車上還搜出喪屍煙彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當即啟動快打機制，並且沿路調閱監視器鎖定車輛逃逸路線，最後發現余姓駕駛將車開進信義路五段150巷445弄的產業道路旁，警員當即立刻前往，果真在現場查獲犯案車輛，並在車上找到癱軟無力的余姓駕駛。

警方發現余姓駕駛左背部有被流彈擊中，但是並無生命危險，經過送往醫院救治並無大礙，警方還在車上的中央扶手置物箱裡，找到一個煙彈，裡面含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品成分。

▲警方在產業道路找到逃逸車輛，發現無照的余姓駕駛癱坐在車上。（圖／記者邱中岳翻攝）

目前也將對其進行採尿，確定余姓駕駛是否有毒駕的疑慮，余姓駕駛也坦承，當天是出門買早餐準備要回家，以為自己因案遭通緝，所以才會加速逃逸，警方目前朝妨害公務、《毒品危害防治條例》送辦。

警方也查出，余姓駕駛從來都沒有考過駕駛，無照駕駛部分，也依照《道路交通處罰條例》第21條開罰，最高可罰2.4萬元。