北市刑大破家庭製毒工廠「什麼毒都有」　半年扣1.7億毒品重140kg

記者邱中岳／台北報導

北市刑大毒品查緝中心，在日前查緝一對毒鴛鴦涉嫌販售毒品，主要以依托咪酯，也就是俗稱喪屍煙彈為主，另外還有毒品咖啡包，還將住家當成毒品分裝工廠，現場毒品原料大概可以製作出1千顆喪屍煙彈，以每顆1500元計算，市值達150萬元，另外還有152包毒品咖啡包等毒品。

警方調查，34歲的陳姓男子夥同女友，在住家大搞毒品分裝工廠，主要將依托咪酯合成「喪屍煙彈」，並且進行販售，警方在日前攻堅逮人，並在現場查扣依托咪酯粉末3包、毒煙油7瓶、毒煙彈9顆、毒咖啡包152包、哈密瓜錠逾百顆(含第二級毒品MDMA)，宛如毒品行動雜貨店。

▲北市刑大查獲毒鴛鴦組成居家毒品分裝廠，現場原料可做市值150萬元的喪屍煙彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

現場還有燒杯、化學原料等分裝工具一應俱全，現場毒品原料可製造至少1000顆毒菸彈，所幸攔阻於流入市場之前，陳嫌對於製造及販賣毒品坦承不諱，全案依《毒品危害防制條例》等案移送台北地檢署偵辦。

北市警局在2025年1月至6月間共計查獲混合式毒品分裝場87件，全般毒品2618件、犯嫌2798人，其中依拖咪酯類毒品844件、犯嫌921人，並查扣毒品咖啡包1.5萬餘包、依托咪酯類毒品菸油69公斤、毒菸彈1152顆等。

▲北市警局在10日銷燬三、四級毒品，市值高達1.7億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

市警局在7月10日於木柵焚化廠執行大規模毒品銷燬作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元，種類涵蓋了K他命、菸彈、混合式咖啡包等各類毒品;依托咪酯類毒品已改列第二級毒品，統由各地方檢察署辦理銷燬事宜。