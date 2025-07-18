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Coldplay演唱會抓姦CEO偷吃　「假道歉信」藏細節！前同事酸活該

▲科技CEO「假道歉信」瘋傳　 。（圖／翻攝自X）

▲科技CEO偷吃被抓，「假道歉信」在網路上瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者陳致平／綜合報導

美國科技圈近日掀起一場震撼風波，主角是軟體公司Astronomer的已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron）。在 Coldplay 波士頓演唱會上，他與公司人資主管克里斯汀（Kristin Cabot） 親密抱抱的互動畫面意外登上現場Kiss Cam，討論仍在持續延燒，並因一封瘋傳的「假道歉信」再度掀起討論。

網路上流傳一封署名安迪拜倫的道歉信在LinkedIN、X上瘋傳，這封道歉信中藏了一些惡搞細節，更引用 Coldplay 經典名曲《Fix You》的歌詞「請相信有盞燈會引你回家（Lights will guide you home）」，引發大批網友關注。

▲爆紅「假道歉信」瘋傳。（圖／翻攝自X）

▲爆紅「假道歉信」瘋傳。（圖／翻攝自X）

道歉信中安迪疑似承認自己犯下「錯誤的決定」，並向妻子、家人與 Astronomer 團隊致歉。信中寫道，「他們值得更好的對待」。然而，根據商業媒體Mint查證，這封「道歉文」實為網友杜撰的假內容，Astronomer 官方並未承認其真實性，主流媒體也未將其當作正式聲明刊載，X也在貼文下方標註此為不實資訊。

值得注意的是，安迪的 LinkedIn頁面近期已關閉留言功能，並悄然刪除了先前一篇公開稱讚克里斯汀的貼文。女主角斯汀本人的帳號則被網友灌爆，不少人在貼文下留言諷刺與質問。雙方目前均未就此事公開回應。

不過，此次演唱會的不倫事件仍引發其他討論《紐約郵報》（New York Post）更進一步揭露安迪的職場黑歷史。多名前員工受訪直言他為人「惡毒」、「控制慾強」，曾讓整個團隊陷入高壓氣氛。某位曾直接向安迪匯報的主管甚至表示，「這次的事件曝光，讓人感覺他終於得到報應」。據稱安迪舊同事的私密群組裡氣氛熱烈，大家紛紛留言「他活該」、「早該有今天」。

▲兩人被拍到瞬間超慌張。（圖／翻攝自微博）

▲兩人在演唱會被拍到瞬間超慌張。（圖／翻攝自微博）

該起事件的起因，來自酷玩在麻州演唱會上的一段現場畫面。當主唱 Chris Martin 舉辦「Kiss Cam」互動時，大螢幕突然拍到安迪與克里斯汀緊緊相擁，抓包這一段不倫戀。觀眾一陣歡呼，而隨後這段影片迅速流傳至 X（前 Twitter）、Instagram 與 TikTok 等平台，短時間內吸引數百萬次觀看與評論。

據了解，安迪是身價400億的科技總監，於 2023 年 7 月加入 Astronomer 並擔任執行長。今年五月，Astronomer 公司才剛完成一輪高達 9,300 萬美元的募資，主要投資方包括貝恩資本和 Salesforce 等知名企業。

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