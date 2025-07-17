黃仁勳盛讚華為實力強勁：輕視中國製造者「極其天真」

▲ 晶片龍頭輝達CEO黃仁勳出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會 。（圖／CGTN 授權）

記者任以芳／綜合報導

晶片龍頭輝達CEO黃仁勳昨16日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈博會），這也是他今年年內第三次來華。會後接受媒體訪問，談到競爭對手華為，黃仁勳說，「「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真。」

黃仁勳難得換下皮衣，身著一身唐裝出席第三屆鏈博會開幕式，並且首次用中文「開場」再換英文演講。當天下午，他又換回經典黑色皮衣，與媒體進行了小範圍交流。一個半小時訪談中，針對現今AI產業趨勢，不只大力稱讚大陸人工智能發展與 DeepSeek，也對蘋果、小米發展有所分析，同時談到可敬的對手華為是「實力強勁，不可輕視」的對手。

綜合陸媒報導，黃仁勳首先表示，「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真。這是一家實力強勁的公司，而且他見過華為過去創造的技術。」

黃仁勳也指出，華為擁有出色、優秀的晶片設計能力，在系統工程、網路工程等方面都很出色。此外，華為還提供自己的雲服務。相較輝達沒有提供自己的雲服務，而華為有自己一套雲服務系統，可以獨立開拓市場，「這真的是一種非常強大的能力。」

「我也會盡最大努力向華為學習，我們也會向越來越多的競爭對手學習。」黃仁勳說。

▲ 黃仁勳稱讚華為是直得學習可敬的對手 。（圖／CGTN 授權）

被問及AI訓練時華為AI晶片能否取代輝達？黃仁勳坦言，「這只是時間問題。」

「重點在於，我們已經做了30年，他們（華為）已經做了幾年，華為已經能告訴大家他們有多強大了。現在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI生態），我已經在極高的水平，用難以執行的規模（在做這件事），而華為已經能和我們相提並論，這說明瞭一些問題。」黃仁勳表示。

他在現場反問媒體，「給我舉個例子，世界上哪家手機公司製造的手機比華為更先進？再給我舉個例子，世界上哪家公司研發的蜂窩通信技術能和華為一樣好，甚至比華為更好？」

另外，談到「輝達在華的發展，一直不斷的擴張？」黃仁勳也指出，「我們一直在中國擴張，在過去的幾年，輝達增長了很多，這些增長才剛剛開始，而不是結束。」

黃仁勳還特別稱讚中國的工程師與專業人士「真的非常優秀也很有動力」，並強調自己在中國雇用的團隊中，有部分員工與他合作已超過25年。凸顯輝達對中國市場與技術人才的高度重視。