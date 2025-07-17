　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黃仁勳盛讚華為實力強勁：輕視中國製造者「極其天真」

▲▼ 黃仁勳、北京、鏈博會 。（圖／CGTN 授權）

▲ 晶片龍頭輝達CEO黃仁勳出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會 。（圖／CGTN 授權）

記者任以芳／綜合報導

晶片龍頭輝達CEO黃仁勳昨16日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱鏈博會），這也是他今年年內第三次來華。會後接受媒體訪問，談到競爭對手華為，黃仁勳說，「「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真。」

黃仁勳難得換下皮衣，身著一身唐裝出席第三屆鏈博會開幕式，並且首次用中文「開場」再換英文演講。當天下午，他又換回經典黑色皮衣，與媒體進行了小範圍交流。一個半小時訪談中，針對現今AI產業趨勢，不只大力稱讚大陸人工智能發展與 DeepSeek，也對蘋果、小米發展有所分析，同時談到可敬的對手華為是「實力強勁，不可輕視」的對手。

綜合陸媒報導，黃仁勳首先表示，「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真。這是一家實力強勁的公司，而且他見過華為過去創造的技術。」

黃仁勳也指出，華為擁有出色、優秀的晶片設計能力，在系統工程、網路工程等方面都很出色。此外，華為還提供自己的雲服務。相較輝達沒有提供自己的雲服務，而華為有自己一套雲服務系統，可以獨立開拓市場，「這真的是一種非常強大的能力。」

「我也會盡最大努力向華為學習，我們也會向越來越多的競爭對手學習。」黃仁勳說。

▲▼ 黃仁勳、北京、鏈博會 。（圖／CGTN 授權）

▲ 黃仁勳稱讚華為是直得學習可敬的對手 。（圖／CGTN 授權）

被問及AI訓練時華為AI晶片能否取代輝達？黃仁勳坦言，「這只是時間問題。」

「重點在於，我們已經做了30年，他們（華為）已經做了幾年，華為已經能告訴大家他們有多強大了。現在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI生態），我已經在極高的水平，用難以執行的規模（在做這件事），而華為已經能和我們相提並論，這說明瞭一些問題。」黃仁勳表示。

他在現場反問媒體，「給我舉個例子，世界上哪家手機公司製造的手機比華為更先進？再給我舉個例子，世界上哪家公司研發的蜂窩通信技術能和華為一樣好，甚至比華為更好？」

另外，談到「輝達在華的發展，一直不斷的擴張？」黃仁勳也指出，「我們一直在中國擴張，在過去的幾年，輝達增長了很多，這些增長才剛剛開始，而不是結束。」

黃仁勳還特別稱讚中國的工程師與專業人士「真的非常優秀也很有動力」，並強調自己在中國雇用的團隊中，有部分員工與他合作已超過25年。凸顯輝達對中國市場與技術人才的高度重視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲
演習還逗留！　台北男遭帶上警車畫面曝
NONO爆成為「朱海君經紀」　許效舜曝夫妻近況
柯文哲怒了！「1次又1次約談」逼認罪：證人快哭了
最後一通電話！韓男開車「遭暴雨灌頂」　喊老婆後溺斃
快訊／14縣市大雨特報！　下到深夜
快訊／教育部擬撤銷周台英教練證！　考績會追究台師大校長疏失

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃仁勳「首談」財富觀與最熱愛的事　未來AI模型實用比聰明重要

不滿被沒收！　陸男在機場「怒摔違規行動電源」竟當場起火

我的包包裡有蛇！旅客拎出眼鏡蛇過安檢　陸海關人員嚇退

黃仁勳盛讚華為實力強勁：輕視中國製造者「極其天真」

廣東景區賣「空氣罐頭」標榜「好清新」　一罐245元被搶購一空　

陸翁釣魚50年曬成「醬油色」　兒：晚上幾乎看不到

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」　揭示恆星演化新線索

伊朗外長：感謝中方寶貴支持　對抗西方封鎖、加入中國戰略框架　

外媒「超出預期！」陸上半年GDP增速5.3%　調整外貿策略主因之一

中國互免簽證國再＋1　與馬來西亞協定生效！去年曾吸引380萬陸客

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

黃仁勳「首談」財富觀與最熱愛的事　未來AI模型實用比聰明重要

不滿被沒收！　陸男在機場「怒摔違規行動電源」竟當場起火

我的包包裡有蛇！旅客拎出眼鏡蛇過安檢　陸海關人員嚇退

黃仁勳盛讚華為實力強勁：輕視中國製造者「極其天真」

廣東景區賣「空氣罐頭」標榜「好清新」　一罐245元被搶購一空　

陸翁釣魚50年曬成「醬油色」　兒：晚上幾乎看不到

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」　揭示恆星演化新線索

伊朗外長：感謝中方寶貴支持　對抗西方封鎖、加入中國戰略框架　

外媒「超出預期！」陸上半年GDP增速5.3%　調整外貿策略主因之一

中國互免簽證國再＋1　與馬來西亞協定生效！去年曾吸引380萬陸客

楊繡惠綑狗鏈瘦身 每餐只吃滷蛋兩青椒自虐式減重

一家8口稱：罹患精神疾病！涉嫌「詐保5570萬」　二審無罪確定了

桃園選舉公報綁反罷文宣？　詹江村報案揭真相轟「王義川自導自演」

「借錢求還錢還被罵」　柯志恩：蘇貞昌普發現金卓榮泰做不到？

學生激烈運動「一邊針刺取血」　蘇一峰曝下場：比實驗室老鼠不如

模擬共軍登陸迅速北進　M60A3戰車苗栗演練「縱深防禦作戰」

法人憂匯率、關稅衝擊毛利率目標　魏哲家：把重點放在「更好」的部分

川普要可口可樂棄用玉米糖漿　醫曝改用蔗糖贏在「吸收慢」

楊晨熙飛韓脫了！「衝泳池解放超兇上圍」 想遇帥歐巴…結果好悲劇

超商店員看不去了！狂塞7瓶果汁...女賊竟喊：為何會在我包包

【好Q的嘴邊肉】黑狗把哥哥當麻糬在咬！被哥哥溫柔警告

大陸熱門新聞

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

4月嬰被爸爸抱懷裡搖晃　竟全身癱軟昏迷

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

陸翁釣魚50年　曬成「醬油色」

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

在美高端人才返鄉發展　黃仁勳：是美國損失

陸男在機場怒摔「違規行充」致起火

更多熱門

相關新聞

黃仁勳「首談」財富觀與最熱愛的事

黃仁勳「首談」財富觀與最熱愛的事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨16日接受媒體專訪，首次談及個人財富觀、中國供應鏈與人工智能發展等話題。他直言，自己早在輝達1999年上市時就已實現25年財務自由，但至今仍選擇投身熱愛的計算機技術，並對中國科技實力與未來發展有強烈信心。他也說，從長遠來看未來AI不是看「哪個模型最聰明」，而是「哪個最實用」，如同他不會給員工做智力測驗，而是看誰最有效率與價值。

Google Pixel 10將於8月亮相！

Google Pixel 10將於8月亮相！

輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

黃仁勳：需要時間提升H20供應鏈產能

黃仁勳：需要時間提升H20供應鏈產能

OpenAI執行長：創造力成AI職場關鍵

OpenAI執行長：創造力成AI職場關鍵

關鍵字：

輝達CEO黃仁勳華為技術

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面