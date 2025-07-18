Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

▲Coldplay演唱會意外拍到偷情。（圖／翻攝自微博）

記者葉國吏／綜合報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）在美國波士頓開唱，結果意外拍到「不倫戀」，身分也被網友馬上起底是身價400億的科技總監跟該公司的人事主管，而畫面中一旁的表情尷尬的女子，也是同公司同事。

畫面在社群上瘋傳，鍵盤柯南們很快就查出兩個當事人的身份背景。男方據傳是軟體公司 Astronomer 的CEO安迪拜倫（Andy Byron），而女方則是該公司的人資總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）。

鍵盤柯南進一步挖出發現，2人各自都有婚姻家庭，有現場歌迷轉述，當時安迪從背後擁抱克里斯汀，兩人隨著音樂擺動，互動親密，明顯超出一般同事界線。

▲Coldplay演唱會大螢幕意外捕捉到偷情畫面。（資料照／記者蕭采薇攝）

根據外媒報導，安迪自2023年7月起接掌軟體公司 Astronomer，公司估值超過10億美元（約台幣294億元）。安迪妻子梅根育有兩個孩子，而事件另一主角克里斯汀則是Astronomer的人事總監，於2024年11月加入公司，同樣已婚。

事件曝光後克里斯汀的丈夫肯那夫已關閉所有社群平台，而安迪妻子梅根的臉書則因遭大量網友留言灌爆，目前已無法找到。另外，演唱會當天與2人同行的艾萊莎也成為焦點。艾萊莎自2015年加入Astronomer，並於上週被克里斯汀升任為人事副總監。她在演唱會上露出尷尬表情，讓外界猜測她可能早已知情此事。