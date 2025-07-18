　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓夜半火警「爆炸聲震天」！公寓大樓火災1死66傷　整棟陷火海

▲▼南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓大樓，17日晚間發生嚴重火災。（圖／VCG）

▲南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓大樓，17日晚間發生嚴重火災。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓，昨（17）日晚間突然發嚴重火災，起火點疑似為1樓的開放式停車場，火勢迅速延燒，爆炸聲此起彼落，多輛汽車起火，引發現場一片混亂。截至今（18）日上午，共造成1人死亡、66人受傷，另有23人受困屋頂後獲救。居民描述火光四起、濃煙遮天，建物內疑未響起火警警報。

根據《韓聯社》，這場嚴重的火災發生於17日晚間9時10分，地點為京畿道光明市所下洞一棟10層樓公寓，火源來自1樓開放式停車場。消防單位接獲通報後1分鐘內發布第一級警戒，2分鐘內升級至第二級，緊急動員超過50台裝備與人員救災，最終於晚間10時32分將火勢全面撲滅。

火勢猛烈，上層住戶紛紛受困，有23人逃至屋頂等待救援。最終統計顯示，這起火災造成1名60多歲女性不治，另有11人重傷、55人輕傷。傷者被分送至鄰近19家醫院救治，其中數人傷勢仍然嚴重，包括全身燒燙傷者。

鄰近社區保全員目睹火災初期情況指出，「我聽見高中生說起火了，跑出來看時，看到停車場天花板的電線融化，火花往下掉，原以為可用滅火器處理，回過神時火勢已經完全無法控制。火花掉到車上後四周瞬間變成火海。」

他補充，由於公務大樓並不算大、且無社區管理室，也沒聽到火災警鈴響起，「我認識住在那裡的駝背阿嬤，她平常撿廢紙，不知道有沒有逃出來……。」

另一名70多歲女性則表示，她熟識的一位住戶當時獨居在屋內，火警發生時，因為喘不過氣醒來，發現屋內已漆黑一片，什麼都來不及拿，只能衝出來保命」

也有目擊者說，「火是從1樓開始，黑煙很快就往上竄，濃到整棟建築幾乎看不到了。希望大家都平安無事。」

▲▼南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓大樓，17日晚間發生嚴重火災，起火點疑似為停車場。。（圖／達志影像／newscom）

▲起火點疑似為停車場。（圖／達志影像／newscom）

警方與消防當局18日上午展開聯合鑑識，並調閱建物內部監視器畫面，初步確認火勢來自1樓天花板位置，否定先前外傳的「電動車爆炸說」。

警方已鎖定火災發生地點，研判為電線熔毀後引發火花，但詳細起火原因仍在調查中，也將釐清該建物是否違反《消防設施法》，例如是否應配備警報系統與灑水裝置等。

火災撲滅後，現場滿布濃煙，公寓外牆被熏得焦黑，低樓層玻璃炸裂、鋼筋扭曲，停車場多輛車燒成空殼，整體彷彿廢墟。光明市廳已於市民體育館設置臨時安置處，供受災住戶棲身。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇帕颱風「最接近台灣」時間點曝！　日氣象廳最新預測路徑
開槍畫面曝！信義區「汽車拒檢衝撞」　警連開2槍通報圍捕
陸農民大叔自製潛艇！試航下潛成功了
21歲終於領到第一張身分證！黑戶青年展開新人生
快訊／網稱確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發
陳艾琳被爆「資遣懷孕員工」！一看監視器…失眠整晚：滿身髒水
薇帕颱風路徑往北修正　強度達到輕颱上限

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道棕熊頻繁出沒！獵人深夜出動「開槍擊斃」　將驗胃部與DNA

薇帕颱風「最接近台灣」時間點曝！　日氣象廳最新預測路徑

校外教學悲劇！英70人校車「失控墜6公尺邊坡」　釀22人死傷

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」　認與川普協商中

川普雙腿腫脹、疑手背瘀青　化妝遮掩照曝光！白宮緊急解釋真相

南韓夜半火警「爆炸聲震天」！公寓大樓火災1死66傷　整棟陷火海

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

蘋果皮該吃嗎？料理職人曝「這類人不用勉強」：但做對1件事才安心

驚悚畫面曝光！女孩進屋瓦斯突爆炸「氣浪猛衝」　遭炸飛灼傷

快訊／加密幣里程碑！3法案通過　川普擬開放「9萬億退休金」投資

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

北海道棕熊頻繁出沒！獵人深夜出動「開槍擊斃」　將驗胃部與DNA

薇帕颱風「最接近台灣」時間點曝！　日氣象廳最新預測路徑

校外教學悲劇！英70人校車「失控墜6公尺邊坡」　釀22人死傷

烏無人機戰績亮眼！澤倫斯基擬「售美換軍購」　認與川普協商中

川普雙腿腫脹、疑手背瘀青　化妝遮掩照曝光！白宮緊急解釋真相

南韓夜半火警「爆炸聲震天」！公寓大樓火災1死66傷　整棟陷火海

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

蘋果皮該吃嗎？料理職人曝「這類人不用勉強」：但做對1件事才安心

驚悚畫面曝光！女孩進屋瓦斯突爆炸「氣浪猛衝」　遭炸飛灼傷

快訊／加密幣里程碑！3法案通過　川普擬開放「9萬億退休金」投資

360秒煙火、12組卡司！基隆浪曲嘉年華7/26開跑　還能免費搭船出海

38E應召妹現形！老司機載摩鐵搶錢　扯載熟客吃鍋賺200下場慘

中國發現新稀土礦「釹黃河礦」　可作高性能永磁材料核心成分

曝國科會去年就調查台師大抽血案　黃揚明：為何還要2個月才公布報告

薇帕暴風圈將擦過恆春南方近海　天氣粉專：4地今晚起狂風暴雨

2大手搖飲夏季新品報到　鶴茶樓推牛奶糖奶蓋、青山有水梨青茶

北海道棕熊頻繁出沒！獵人深夜出動「開槍擊斃」　將驗胃部與DNA

台東市3大購屋熱區出列　在地房仲：新屋房價還是很硬

薇帕颱風「最接近台灣」時間點曝！　日氣象廳最新預測路徑

網紅「夢戈」問路被嗆！打傷路人還拿鋸子砍　遭判2年10月

大元買龍蛋跟鼓鼓借錢　他的錢可以是我的錢XD

國際熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

女子上傳眼睛照　被網友警告「快就醫」！醫生：救了妳一命

企業財報激勵　美股收高227點

加密幣3法案通過　川普擬開放「9萬億退休金」投資

女IG上傳寵物影片　莫名被封帳號

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

挪威滑雪傳奇遭雷擊身亡！享年49歲

白宮：川普小腿腫脹　慢性靜脈功能不全

日男斬首老母親！頭顱放房間

女孩進屋瓦斯突爆炸「氣浪猛衝」　炸飛灼傷

男男轟趴近百人參加　搜出數百個保險套

總統賴清德過境　美國務院：符合慣例立場

249萬YTR輕生　生前遭網路霸凌

更多熱門

相關新聞

蘋果皮該吃嗎？料理職人曝：須做對1件事

蘋果皮該吃嗎？料理職人曝：須做對1件事

蘋果是許多人日常攝取水果的首選之一，不僅香甜可口，也常被視為營養豐富的代表性水果。不過，關於「蘋果皮到底該不該吃？」這個看似簡單的問題，卻有不少人各持不同看法。

日男斬首老母親！頭顱放房間

日男斬首老母親！頭顱放房間

花蓮男推開消防員、罵三字經　連發2文道歉

花蓮男推開消防員、罵三字經　連發2文道歉

韓暴雨滅村！堤防潰決「斷水斷電」活埋牛隻

韓暴雨滅村！堤防潰決「斷水斷電」活埋牛隻

LAWSON導入炒菜機器人　菜色價格曝光

LAWSON導入炒菜機器人　菜色價格曝光

關鍵字：

日韓要聞南韓京畿道光明市公寓火災

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了

更多

最夯影音

更多

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面