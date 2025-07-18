南韓夜半火警「爆炸聲震天」！公寓大樓火災1死66傷　整棟陷火海

▲南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓大樓，17日晚間發生嚴重火災。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道光明市一棟10層樓公寓，昨（17）日晚間突然發嚴重火災，起火點疑似為1樓的開放式停車場，火勢迅速延燒，爆炸聲此起彼落，多輛汽車起火，引發現場一片混亂。截至今（18）日上午，共造成1人死亡、66人受傷，另有23人受困屋頂後獲救。居民描述火光四起、濃煙遮天，建物內疑未響起火警警報。

根據《韓聯社》，這場嚴重的火災發生於17日晚間9時10分，地點為京畿道光明市所下洞一棟10層樓公寓，火源來自1樓開放式停車場。消防單位接獲通報後1分鐘內發布第一級警戒，2分鐘內升級至第二級，緊急動員超過50台裝備與人員救災，最終於晚間10時32分將火勢全面撲滅。

火勢猛烈，上層住戶紛紛受困，有23人逃至屋頂等待救援。最終統計顯示，這起火災造成1名60多歲女性不治，另有11人重傷、55人輕傷。傷者被分送至鄰近19家醫院救治，其中數人傷勢仍然嚴重，包括全身燒燙傷者。

鄰近社區保全員目睹火災初期情況指出，「我聽見高中生說起火了，跑出來看時，看到停車場天花板的電線融化，火花往下掉，原以為可用滅火器處理，回過神時火勢已經完全無法控制。火花掉到車上後四周瞬間變成火海。」

他補充，由於公務大樓並不算大、且無社區管理室，也沒聽到火災警鈴響起，「我認識住在那裡的駝背阿嬤，她平常撿廢紙，不知道有沒有逃出來……。」

另一名70多歲女性則表示，她熟識的一位住戶當時獨居在屋內，火警發生時，因為喘不過氣醒來，發現屋內已漆黑一片，什麼都來不及拿，只能衝出來保命」

也有目擊者說，「火是從1樓開始，黑煙很快就往上竄，濃到整棟建築幾乎看不到了。希望大家都平安無事。」

▲起火點疑似為停車場。（圖／達志影像／newscom）

警方與消防當局18日上午展開聯合鑑識，並調閱建物內部監視器畫面，初步確認火勢來自1樓天花板位置，否定先前外傳的「電動車爆炸說」。

警方已鎖定火災發生地點，研判為電線熔毀後引發火花，但詳細起火原因仍在調查中，也將釐清該建物是否違反《消防設施法》，例如是否應配備警報系統與灑水裝置等。

火災撲滅後，現場滿布濃煙，公寓外牆被熏得焦黑，低樓層玻璃炸裂、鋼筋扭曲，停車場多輛車燒成空殼，整體彷彿廢墟。光明市廳已於市民體育館設置臨時安置處，供受災住戶棲身。