女子上網分享眼睛照　被網友警告「立刻就醫」！醫生：救了妳一命

▲英國一名女子上傳了一張照片，原本只是想和網友分享自己眼睛瞳孔的視覺效果，不料引起眾多網友瘋狂勸說她「立刻就醫」，最後幫助她撿回一命。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

英國一名女子在網路論壇「Reddit」上傳了一張照片，原本只是想和網友分享自己眼睛瞳孔的視覺效果，不料引起眾多網友瘋狂勸說她「立刻就醫」。當她由救護車送到醫院後，立刻引起了醫護人員的高度重視。醫生告訴她，她眼睛的異狀是因為腦內的血栓已經壓迫到了神經，如果再延遲就醫，考慮她一人獨居的狀況，後果可能不堪設想。

據《每日郵報》報導，這名女子在Reddit上發文，貼出一張自己眼睛的特寫照片，當時她的瞳孔因為某種她不明白的原因而異常放大，她原以為這只是個有趣的現象，於是上傳照片與網友互動。然而，Reddit上的網友回應讓她大吃一驚，因為許多具有醫療背景的網友都提出措辭強烈的建議，希望她能夠立即就醫檢查。網友們的留言中充滿關切，向她指出瞳孔異常放大可能與嚴重的健康問題有關，尤其她提到自己還出現了頭痛的現象，讓他們非常憂心。

▲這名英國女子在網上發布了她眼睛變化前後的對照圖，立刻引起許多具有醫療背景網友的警覺。（圖／翻攝Reddit）

起初，這名女子對眾多網友異口同聲的建議感到非常驚訝，又對自己的經濟狀況能否負擔醫療感到憂心，不過她最終仍被網友說服，撥打了求救電話，由救護車載送她到醫院。

這名女子事後回到Reddit發文表示，「我到了醫院後只是稍作檢查，現場就衝進一大堆醫護人員。他們告訴我，原來是我的腦血栓已經壓迫到神經，才導致我的眼睛變成那樣。」

這名女子表示，自己在醫生的強烈要求下，在醫院住院了好些天。醫生還告訴她，如果她再晚一點點撥打電話叫救護車，可能就因為腦中風倒下。再考慮到她一個人獨居的狀況，醫生認為她很可能就此喪命。

在這篇交代後續的發文中，這名心存感激的原PO感謝了所有敦促她不要忽視症狀的網友，「我想好好感謝你們，因為我真的打算靠睡一覺來緩解這種痛苦，如果不是你們一直喊著讓我去急診室，我不知道我是否還能在這裡打字。」

這名女子的故事迅速在網路上引起熱議，許多網友對Reddit網友敏銳的觀察力和熱心助人的態度讚賞不已。報導還指出，其實在原則上，Reddit的社群守則並不允許網友對他人的健康問題輕易提出醫療建議，以免引發後續的醫療糾紛。不過過去Reddit用戶曾多次透過照片或描述，幫助他人發現潛在的健康問題，從而拯救某些上網發文者的性命。

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