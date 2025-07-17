愛爾蘭75歲富豪「婚後一天」猝死　1.9億遺產掀爭奪戰

▲葛羅根擁有超過220英畝農地，估值約550萬歐元，婚後一天驟逝，而弗拉哈蒂否認與丈夫死亡有關。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

愛爾蘭奧法利郡（Offaly）75歲百萬富翁農夫約瑟夫·葛羅根（Joseph Grogan），在與女友麗莎·弗拉哈蒂（Lisa Flaherty，50歲）登記結婚隔日突然過世，這位擁有超過220英畝農地、約550萬歐元（約新台幣1.9億元）的富豪，於2023年1月被診斷罹患第四期高惡度非何杰金氏淋巴瘤，並接受四次化療，治療期間曾出現感染，但病情一度顯示穩定跡象，由於死者遺體在數小時內即送往殯儀館並防腐，造成後續鑑定困難，事件引發諸多疑問，並掀起遺產爭奪戰。

根據《太陽報》（The Sun）及《The Nightly》報導，2023年4月14日，葛羅根與弗拉哈蒂在當地登記結婚，翌日（15日）下午3時於自宅過世，死因初判為免疫系統受損導致感染。驗屍官雷蒙德·馬洪（Raymond Mahon）指出：「遺體在數小時內即送往殯儀館並防腐，造成後續鑑定困難。」

在為期三天的調查中，葛羅根親屬律師彼得·瓊斯（Peter Jones）批評遺體處理「過於倉促」，並質疑「仍有大量問題未獲解答」。死者家屬於是聘請了大律師達米安·坦西（Damien Tansey）要求警方介入，進行法醫鑑定。他指出，地方社群和醫界認為葛羅根當時「精神良好」，死亡過於突然且令人震驚。

坦西還表示，病理報告顯示死因並非癌症惡化或器官衰竭，並警告若藥物使用不當，可能抑制呼吸及中樞神經系統。他認為「匆促防腐」阻礙了藥檢進行。弗拉哈蒂聲稱兩人交往多年，且她曾長期照顧葛羅根，並堅稱對方已進入「生命末期」。然而，坦西駁斥此說法「不實且缺乏證據」，並強調婚禮舉行前後的隱密性引發家屬不安。據悉，弗拉哈蒂婚前曾與多名男子交往，並育有三名子女。

根據弗拉哈蒂律師史蒂芬·伯恩（Stephen Byrne）回應，認為外界「將一場婚姻醜化為謀財故事」，並強調：「他（葛羅根）清楚自己的病情，並選擇與她共度最後時光。」最終，驗屍官裁定葛羅根死於與癌症及治療相關的自然原因，並表示：「儘管外界對照護存在合理疑慮，但死者生前極度抗拒就醫。」這起婚後一天猝死、伴隨龐大遺產與「匆促防腐」爭議的案件，持續在當地引發熱議。

▲葛羅根婚後一天驟逝，而弗拉哈蒂否認與丈夫死亡有關。（圖／翻攝自X）

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