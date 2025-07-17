水逆掀科技失誤潮？　6星座當心手機死當、資料快備份

▲命理專家塔羅牌老師艾菲爾點出6個星座，需要注意水逆掀起的科技失誤潮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

每逢星象水逆，有不少人就會覺得生活特別不順，命理專家塔羅牌老師艾菲爾指出，水星逆行進入獅子座，將掀起一波「科技失誤潮」，不僅人際溝通容易出現誤會，手機、電腦、網路等3C設備可能成為災情重災區；從充電故障、訊息傳遞不良、資料遺失到系統更新錯誤，都會使人抓狂。在這段期間無論使用多先進的設備，都建議放慢操作、養成備份習慣，避免出大包。對此，艾菲爾老師點出6個星座，特別要小心應對水逆的考驗。請同時參考太陽、上升星座。

【手機恐當機】

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●雙子座：手機APP當機，聯絡全斷線

水星是雙子座的守護星，當水星逆行，雙子的通訊運特別受影響。這段期間，手機可能會出現APP閃退、通訊軟體崩潰的問題，甚至會因為小小的更新錯誤導致訊息無法接收，或聯絡人不見、對話紀錄莫名消失。對於工作上需要即時通訊的雙子而言，這是極具挑戰性的時期。建議雙子座備用一台舊手機、養成雲端同步的習慣，並定期清理手機記憶體，避免程式過載或中毒。

●獅子座：螢幕故障，視覺溝通受阻

獅子座是這次水逆發生的主角星座，受到影響的層面更加明顯。你可能會發現手機螢幕閃爍、觸摸失靈，甚至突然黑畫面重啟。對愛拍照、重視畫質的獅子來說，這種問題會讓你感覺「失去自我表達的舞台」。此外，影音檔案也可能因儲存失誤而損壞。建議獅子座近期避免手機掉落、遠離高溫或潮濕環境，同時把珍貴的照片與影片備份至電腦或雲，避免心碎。

●雙魚座：充電異常，電力流失失控

雙魚座近期手機最大問題將集中在電力與充電系統。你可能會發現手機突然無法充電，電池異常耗電，或充電線失靈導致手機整天處於低電量。這樣的情況特別容易發生在你出門在外、無備用電源時。建議雙魚座馬上檢查充電器與電池狀況，隨身攜帶行動電源與備用充電線，並避免在充電時同時長時間滑手機，才能降低裝置損耗與故障風險。

【資料須備份】

●處女座：資料遺失，工作檔案全沒了

處女座一向重視細節，但水逆期間再謹慎也難逃幹擾。你可能因為系統更新、格式錯誤，導致電腦中的重要文件、報表或規劃書一夜之間消失無踪，尤其是用雲端硬碟同步的資料，也可能遭遇同步錯誤或誤刪。建議處女座近期每次工作結束後都要「雙重備份」，一份留在電腦、一份存在外接硬碟或USB，同時不要輕易升級新軟體或刪除系統檔案。

●摩羯座：硬碟過熱，儲存裝置罷工

摩羯座的電腦災情多半來自硬體本身，尤其是老舊設備或常常超時使用的筆記本，容易出現過熱、風扇異音、硬碟讀取速度變慢的狀況。再加上你可能把太多重要資料集中存放在一處，萬一電腦當機，損失就相當慘重。建議摩羯座這段時間將常用資料定期轉移到雲端，並清理桌面與垃圾桶，避免系統運作負荷過大導致死機。

●天秤座：誤刪資料，後悔也來不及

天秤座容易因為一時手滑、或誤信系統提示而刪除重要檔案，特別是照片、簡報、設計檔案等難以復原的內容。你也可能誤點釣魚鏈接，或使用不熟悉的軟體導致數據誤轉或格式損壞。建議天秤座這段時間避免嘗試新科技，先用最熟悉的方式處理資料為主。養成「存檔即備份」的習慣，能大幅降低損失風險。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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