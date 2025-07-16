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網傳「抱冬瓜睡覺較涼快」！菜販吐槽：吃下去才會消暑

網瘋傳「抱冬瓜睡覺消暑」。（圖／微博）　

▲陸網瘋傳「抱冬瓜睡覺消暑」。（圖／微博）　

圖文／CTWANT

冬瓜具有消暑功效，是夏季常見的解熱食材。不過近日竟網傳大陸掀起「抱冬瓜睡」風潮，也就是把整顆長又大的冬瓜當作涼枕抱。專家聽聞後，笑說「吃它你會涼，抱它你只會累！」並說明指出，冬瓜又重又硬，還有一層細絨毛，可能會導致皮膚過敏；直接「煮來吃掉」，才是其真正能發揮消暑的功效。

近日微博瘋傳抱著冬瓜睡覺，會很涼快、消暑，對此，新莊公有市場菜販廖炯程在臉書傻眼表示，「冬瓜我從小賣到大，第一次聽說它可以當睡枕！」

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廖炯程表示，抱冬瓜睡的場景浮現在腦海裡，實在是太有戲了。像是半夜醒來，一轉頭發現身旁躺著一條瓜，或是夫妻中間夾著一條大冬瓜，「這種浪漫，除了國小桌子要跟隔壁的畫一條分界線外，只有在天氣超熱和腦袋過熱的情況下才想得出來。」

針對冬瓜是否能當枕頭，廖炯程直言「不行！」他說，冬瓜又重又硬，還有一層細絨毛，貼著會導致皮膚癢，有些還可能過敏，且表面還時常有果蠟，可能還沒入睡，皮膚就先出問題了。

廖炯程指出，睡覺應是依靠涼感枕、竹蓆、冰枕，甚至濕毛巾敷額頭，都會比冬瓜來得實在。「冬瓜的功能要發揮功效不是抱著，而是吃掉。」

「不如把冬瓜吃下去，才是真的消暑」，廖炯程說，冬瓜的含水量高達96%，且低熱量、低鈉，富含植化素與膳食纖維，是天然的夏日消暑聖品，呼籲民眾遇到高溫請靠理智消暑。

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