賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

記者邱中岳／台北報導

漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日採「分區異時」，今（17日）下午1時半至2時輪到北部實施演練，卻有人在實兵演練警報響起時，直接在北市市民大道高架橋上拍照，警方也根據規定針對2人開罰，最高可罰33.6萬元。

網友在Threads貼出影片，「萬安演習下車拍照喔！要不要檢舉咧？」並指出地點是市民大道高架橋。影片中可見，一輛鐵灰色轎車就停在路旁，副駕駛座的車門正開著，但上面卻沒有人。鏡頭一轉才發現，有兩名女子在車子前方，也就是高架橋上拍照留念，拍完還悠哉走回車上。

▲原PO在萬安演習期間發現有女子在高架橋上拍照。（圖／原PO授權引用，下同）

影片一出，網友紛紛傻眼，「是叫妳停路邊，不是拍照欸」、「IG限動：整條高架橋只有我跟@xxx」、「哇噻！拍照留念15萬……」、「15萬罰起來！」原PO也在留言處直嘆，「走路就算了，高架橋下車拍照真的無言。」

2人自拍的市民大道高架所屬的管轄警分局為大同分局，大同分局對此也表示，事後也將通知駕駛到案釐清狀況，並且2人在市民大道上拍照，依照民防法最高一個人可開罰15萬。

另外《道路交通管理處罰條例》第43條，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，也將祭出6千元至3.6萬元罰鍰。如果2人最高可罰33.6萬元。