LIVE／韌性演習今13：30登場　躲好免罰15萬！演練現場看這裡

政治中心／台北報導

漢光41號實兵演習期間，以往國人熟知的「萬安演習」，本次一併調整結合為「2025城鎮韌性演習」。今天（17）下午1時30分至下午2時，北部縣市將實施30分鐘警報傳遞與發放，執行疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，這30分鐘一如往例，必須淨空街道，民眾配合演練避難；而在這30分鐘後，後續相關單位也會執行其他各項演練，如戰時民生品配售、關鍵基礎設施搶救，以及救濟站開設等。對此，《ETtoday新聞雲》將安排全程直播。

針對防空與救援的萬安演習與民安演習，2025年起整合為「城鎮韌性演習」。根據規劃，7月15日至18日採「分區異時」，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練 。

今天（17）下午1時30分至下午2時，則是宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市等縣市民眾要特別注意，這30分鐘裡，民眾如未依《民防法》第21條、 《防空演習實施辦法》第12條規定，配合防空演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▼2025城鎮韌性演習時間與重點。（圖／行政院提供）



除此之外，在30分鐘的防空避難演習結束後，政府相關單位也會執行其他的演練項目，在下午14時至14時30分，執行戰時民生必需品配售演練；下午14時50分至15時20分，執行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練；接著下午15時40分至16時40分，執行戰時急救站及災民收容救濟站開設，這部分身為昔日「賴醫師」的總統賴清德，也會親臨現場視察。

▼2025城鎮韌性演習時間與重點。（圖／行政院提供）

