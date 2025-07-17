推動綠鬣蜥防治與蜂蛇保育　台東縣舉辦生態保育宣導

▲台東縣政府將舉辦三場「114年綠鬣蜥防治移除宣導暨捕蜂捉蛇為民服務業務說明」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾對生物多樣性保育及外來種管理的認識，台東縣政府將於21日至22日舉辦「114年綠鬣蜥防治移除宣導暨捕蜂捉蛇為民服務業務說明」，分別於7/21上午10時在關山中福社區活動中心、下午2時於台東市公所，及7/22上午10時在東河鄉公所舉行，共計三場次，活動免費，採網路及現場報名。

台東縣政府表示，此次業務說明活動由農業部林業及自然保育署台東分署指導、縣府農業處主辦，台東市公所、東河鄉公所、關山鎮公所協辦，結合地方資源與在地生態單位共同推動，課程內容包含外來入侵種綠鬣蜥的辨識與防治策略、蛇類與蜂類的應對方式，以及生物多樣性在日常生活中的意義與保育行動。同時宣導1999縣民服務專線於遭遇蜂蛇事件時的通報協助機制，並設有有獎徵答與綜合討論，鼓勵民眾踴躍參與。

縣府農業處指出，台東縣幅員廣闊、物種多樣，推動生物多樣性保育與外來種控管須仰賴在地居民共同參與。綠鬣蜥非我國原生物種，近年在部分鄉鎮出現族群擴散現象，可能影響原生物種棲地與農作環境，縣府持續透過監測、移除及教育宣導等方式進行防治，減緩其對生態系統之衝擊。

另自107年起，台東縣捕蜂捉蛇服務已由農業處統籌，並於112年擴大涵蓋離島地區。為減少人與野生動物衝突事件，建立快速應變機制，縣府委託專業團隊處理蜂蛇案件，蛇案原則上於通報後1小時內抵達，蜂案則於12小時內完成現場評估。縣府也持續向民眾宣導，蛇與蜂常被誤解，實際上在生態系中扮演控制病蟲害、維持平衡的重要角色，應以友善移除、取代撲殺的方式因應。

本次活動全程免費，名額有限，歡迎民眾踴躍報名(https://reurl.cc/XQ64aR)。