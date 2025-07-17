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台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用　兼具文化、防災與服務

▲台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣達仁鄉新化村活動中心啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣達仁鄉新化村原有活動中心建物狀況不良、內部空間狹小，縣府爭取經費於舊址重建，鄉公所於今17日舉行盛大啟用典禮。

達仁鄉公所今日邀請立法委員、內政部、台東縣政府、台東縣議會、達仁鄉民代表會及達仁鄉各村等各界代表蒞臨觀禮。典禮以在地的排灣族傳統祈福儀式展開，接著由新化文化健康站長者進行舞蹈演出及古調歌謠吟唱，再由安朔國小新化分校的小朋友帶來「姑子崙戰役」歌舞劇演出。

台東縣長饒慶鈴指出，達仁鄉近年積極提升境內公共服務設施品質，原有的新化村活動中心自民國61年迄今，已陪伴村民走過逾45個年頭，期間遭逢多次天災侵襲，導致建物整體出現龜裂、漏水等狀況，結構安全堪慮。同時，內部使用空間不足、動線不良等困境，難以為村民提供充足的服務量能。為此，縣府特別向中央爭取補助，並由公所自籌投入重建工程，從110年開始，整個新建工程歷時3年多，在第一期計畫將活動中心建物主體興建完成，後續仍有擴充及室內外裝修工程進行中，總工程費達3,785萬元，期待啟用後，提升為民服務品質並擴大推動各項鄉務、活絡地方經濟，促進達仁鄉整體發展。

全新打造的新化村活動中心是兼具多功能的地區活動中心，不僅在平時能作為社區居民的聚會場所及部落教室，提供更多元的學習與交流空間，更重要的是，具備了完善的防災避難收容所功能，在面臨天然災害時，鄉親們將有更安全寬敞的庇護所，大幅提升在地居民的防災應變能力，為達仁鄉3,402位鄉親提供更優質及完善的空間服務。

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