慈濟捐贈輔具關懷高齡長者　縣議員加碼為代步車添安全配備

▲慈濟志工協助穿戴護腰。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮面對高齡與少子化雙重挑戰，截至6月底鎮內人口僅約7900人，其中65歲以上長者近1900人，已呈現「超高齡社會」現象。慈濟基金會近日響應地方需求，陸續於各里辦公室與關懷據點發送生活輔具，包括護腰、護膝、老花眼鏡及手杖等，幫助長輩緩解長期痠痛不適，現場氣氛溫馨感人。

關山鎮公所、台東縣議員陳宏宗及鎮民代表黃玉英主動聯繫慈濟基金會爭取資源，協助地方長者改善生活品質。鎮長彭成豐指出，許多長輩長期受腰痠背痛、視力退化等困擾，嚴重時甚至影響外出意願與生活品質。公所藉由里長、關懷據點、文健站等單位彙整需求後，由慈濟提供援助。

此外，針對部分長輩使用電動代步車出行，縣議員陳宏宗進一步加碼支援，協助代步車加裝反光標示，強化行車安全。他表示，長輩駕駛代步車若缺乏明顯標示，在道路上易因反應不及或視線死角而發生意外，因此除了宣導交通安全觀念，也主動實際行動增設安全裝置，打造更友善的交通環境。

慈濟基金會關山地區志工范錦蓮表示，此次輔具發送活動感謝各地慈濟志工協助，儘管部分志工家園受颱風影響，仍堅守承諾完成善舉。本次共發送逾千件輔具，若後續仍有需求，將進行第二波統計與補發。

當天活動場面熱絡，鎮長彭成豐、秘書林梓群、議員陳宏宗、鎮代黃玉英、劉曉菁與社區志工們齊力協助分送輔具。邱姓阿嬤戴上護腰後開心表示：「不只痠痛減輕了，連年輕時的『腰身』都找回來了！」