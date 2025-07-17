婦接詐騙電話「妳涉嫌刑案」驚慌求證　內埔警阻詐保她老本

▲陳姓婦人求助內埔警分局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一名年逾7旬的陳姓婦人，日前接獲自稱戶政人員來電，聲稱其身分證遺失且涉及刑案，要求轉介檢方處理並繳交保證金。她驚慌中致電警方求證，員警即時回應，識破詐騙手法並耐心宣導，成功阻止她被騙。

內埔警分局內埔所警員徐敬堯日前值班接到1位年逾七旬的陳姓婦女來電求證，接到不明來電，對方自稱是戶政事務所人員，並說她的身分證遺失，已涉及刑事案件，可以幫忙轉介至檢察機關協助，但必須先繳交一筆保證金。

警方立即告知陳婦，這是行之有年的假檢警詐騙，詐騙集團先自稱是公務機關人員，接著又以個資外洩、證件遺失，已涉犯刑案為由，要轉介檢警機關處置，又會恐嚇不得告知其他親友。警方另告知陳婦，公務機關不會用私人或未顯示來電號碼的電話聯繫民眾。員警詢問她是否已經匯款?她表示尚未匯款，徐員也順勢防詐騙宣導，經員警耐心解說後，她恍然大悟，不斷向警方道謝。

分局長郭譯隆呼籲，詐騙集團常利用恐嚇話術，假冒公務機關人員，以「涉嫌刑案」或「財產需監管」為由，誘騙民眾交付款項，進而騙取財物。警方呼籲，民眾若接到類似電話，應先保持冷靜，切勿輕信對方說詞，可撥打165反詐騙專線、110或至鄰近警察機關求證，以免落入詐騙圈套，並秉持「一聽、二掛、三查證」之原則，以保障自身權利。