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社會 社會焦點 保障人權

「工作時有覺得怪怪的」　新北男淪車手慘賠310萬元

記者黃翊婷／新北報導

莊姓男子被指控加入詐騙集團擔任車手，去年4月間他依照主管指示，向受害人收取現金310萬元，事後被警方逮捕，因而挨告；莊男坦言，在做這份工作時有覺得怪怪的。新北地院法官日前審理之後，判莊男應給付受害人310萬元，全案仍可上訴。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲莊男擔任詐團車手，向受害人收取310萬元現金，再交給詐團其他成員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害人在判決書中主張，該詐團在2024年1月初向他佯稱有投資獲利的機會，並用話術讓他陷於錯誤，進而同意交付投資款項；接著，詐團指示莊男與他碰面，兩人在同年4月間相約於工作地點面見，並完成交付310萬元，後來他發現被騙，急忙報警，警方很快便循線找上莊男。

莊男在接受警詢時提到，現金存款收據上的簽名是他簽的，當時主管打電話聯繫，要他與受害人聯繫並約定取款地點，主管與受害人視訊談投資時，會在視訊中跟他說明這筆錢要收。而當被問到是否知道自己的工作是詐團車手時，莊男回答，「我工作時有覺得怪怪的」。

由於目前莊男因另案在監執行中，經監所人員送達開庭通知及到庭意願調查書，他已具狀表明放棄到庭。新北地院法官認為，莊男與詐團成員間有犯意聯絡及行為分擔，他直接向受害人收取現金，確實有詐欺、洗錢的侵權行為，最終判他應賠償受害人310萬元，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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