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75名台灣人遭逮！柬埔寨掃蕩詐騙園區　逾千人落網

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲金邊警方逮捕100名台灣與中國嫌犯。（圖／取自《柬中時報》，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨總理洪馬內下令全國打擊境內網路詐騙犯罪，並展開大規模掃蕩行動，全面鎖定境內「網路犯罪血汗工廠」，短短幾天內逮捕超過1000名嫌犯，其中包括至少75名台灣籍、271名印尼籍與213名越南籍人士。

根據《美聯社》、《柬中時報》報導，洪馬內（Hun Manet）日前簽署命令，授權國家機關出手維護與保護國家安全、公共秩序以及社會安全。資訊部長費克特拉（Neth Pheaktra）指出，警方14日至16日共3天，在至少5個省份發動突襲，起出大量電腦、手機等設備，並逮捕超過1000名嫌犯。

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

被逮捕的嫌犯當中，包括超過200名越南人、27名中國人、75名台灣人，以及85名柬埔寨人。行動地點涵蓋首都金邊（Phnom Penh）及南部城市西哈努克市（Sihanoukville）。

費克特拉說，光是在與泰國接壤、因網路詐騙與賭博活動惡名昭彰的邊境小鎮波貝（Poipet），16日就逮捕了至少270名印尼人，其中包括45名女性。事實上，柬國今年3月就曾突襲波貝的一處詐騙中心，當時拘留230名外國人，其中119名泰國人遭驅逐。

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

此外，東北部的桔井省（Kratie）警方逮捕了312人，當中有泰國、孟加拉、印尼、緬甸及越南國籍人士；西部的菩薩省（Pursat）也逮捕了27人，分別來自越南、中國及緬甸。

根據聯合國及其他機構的估計，多數來自東南亞的網路詐騙，每年替國際犯罪集團賺進逾400億美元（約新台幣1兆1782億元）。

國際特赦組織（Amnesty International）上月公布調查，痛批柬埔寨政府刻意忽視多起惡行，並指境內至少53處詐騙園區涉及人口販賣、強迫勞動、童工、酷刑、非法拘禁與奴役。

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

▲▼柬埔寨掃蕩詐騙園區 千人被捕包括75台籍嫌犯。（圖／取自《柬中時報》）

聯合國毒品暨犯罪辦公室（The UN Office on Drugs and Crime）也在4月發出警告，詐騙產業正從東南亞熱點向全球蔓延，足跡已擴及南美、非洲、中東、歐洲及多座太平洋島嶼，國際社會高度關注。

這波掃蕩行動也正值柬埔寨和鄰國泰國關係緊張之際，兩國在5月底因邊界爭議短暫爆發武裝衝突，導致邊境關閉、雙方幾乎每天隔空互嗆。

泰國方面先前採取的措施，包括切斷跨境電力供應、關閉邊境通道，進一步加劇緊張。柬埔寨指控，這些行動是泰國為了報復柬埔寨堅持領土主張而採取的報復；泰國則表示，最初的用意是打擊波貝長年存在的網路詐騙活動。

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