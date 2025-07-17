「付費約正妹」一句話起疑　衰男仍被騙60.8萬元：超恐怖

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）先前透過手機交友軟體結識正妹娜娜（化名），雙方原本談好「付費約」，但負責安排的人要求先繳納保證金，他起疑沒有理會，接著竟然收到一些血淋淋、很駭人的影片，他嚇得趕緊依照指示去購買遊戲點數，最後損失60萬8000元，直到報警才知道自己被騙了，讓他忍不住直呼「好恐怖」。

▲阿強遭到假經紀恐嚇，損失60萬8000元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起詐騙案例，受害人阿強表示，他透過手機交友軟體結識娜娜，對方長相甜美、性格活潑且善解人意，還不斷關心他、鼓勵他，兩人聊了一陣子之後，他詢問是否可以「付費約」，對方答應了，並叫他先加另一個人的LINE，說是負責安排小姐出場的窗口。

阿強提到，該窗口人員一開口就要求支付出場費的保證金，他起疑沒有理會，接著竟收到另一則加好友通知，對方自稱阿虎，「這個阿虎超恐怖，他竟然傳一些血淋淋、很駭人的影片給我，像是在警告我不要亂來一樣」，窗口人員則立刻附和，聲稱他如果不處理就會惹到阿虎，需要趕快去買點數、回報經理，大家都要這樣走一遍流程。

阿強當時被嚇壞了，擔心真的惹到什麼壞人，於是乖乖依照指示前往超商購買遊戲點數，共計花費60萬8000元，後來實在受不了，選擇鼓起勇氣報警，經警方告知才知道那些駭人影像都是假的，讓他感到又氣又無奈。

警方表示，這類型的詐騙手法都是先透過假應召女尋找目標，再由假經紀要求受害人購買遊戲點數充當保證金，如果受害人不從，就會傳送血腥照片恐嚇就範。

警方提醒，色情應召本來就是非法活動，如果還要求先買點數、支付保證金，必定是詐騙，民眾若有任何疑慮，可以即早撥打165諮詢，以免受騙造成財物損失。