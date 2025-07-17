當街殺警1死1重傷！蕭新財20年未槍決　自認「罪不該死」提再審

▲蕭新財被警方路上攔檢，竟持槍當街槍殺員警。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

男子蕭新財2000年間在路上遭員警范姜群國盤查，結果竟持霰彈槍當街行刑式槍殺員警，蕭新財2005年間遭判處死刑定讞，至今近20年尚未槍決。而他依照大法官解釋意旨，認為依照自己在監表現，可認為自己「罪不該死」，聲請再審。案經高等法院審理後，認為再審無理由，駁回蕭新財的聲請。

蕭新財原本經營六合彩賭博，1996年間透過管道購買本案的霰彈槍、貝瑞塔92手槍、史密斯手槍各1枝，藏匿於平鎮市住處後方防火巷內。2000年間，蕭新財因為六合彩賭金問題，與另一名組頭發生糾紛，邀集多人攜帶槍械前往談判。車輛開往桃園觀音鄉中山路某撞球場時，剛好遇到轄區大園分局新坡派出所員警范姜群國、張紹科駕巡邏車攔查。

2名員警攔下車輛後，呼叫支援警力，並要求蕭新財等人打開後車廂檢查。蕭新財等人擔心東窗事發，開始群起攻擊2名員警。蕭新財抓起霰彈槍，朝范姜群國頸部開槍，范姜群國隨即倒地；另名員警張紹科則是被其餘共犯抓住後，被蕭新財朝腹部開了一槍。張員倒地後，還拉手槍滑套，蕭新財又朝他補了一槍，眾人揚長而去。范姜群國送醫不治，張紹科重傷，急救後撿回一命。

案發後震驚社會，蕭新財等人遭逮捕，最高法院2005年12月底，將蕭新財判處死刑定讞。蕭新財也多次聲請釋憲、再審，但均遭到駁回。

憲法法庭於去年做出的「113年憲判字第8號判決」限縮死刑執行後，律師團也以此判決，認為「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」向高等法院聲請對蕭新財的案件重啟再審。律師團主張，依照蕭新財這20年來在監所中的表現，顯見其有教化可能，請求高等法院重啟再審。

不過高等法院審理後，認為蕭新財僅爭執本案刑的輕重執行問題，並非針對本案「是否發現新事實或新證據」，而有動搖原本有罪確定判決者，所以高院裁定駁回蕭新財的聲請。

▼蕭新財2005年遭判死刑定讞。（圖／ETtoday製）