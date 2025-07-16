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開槍致死案無罪定讞！副所長發聲：尊重判決、依法用槍守護民眾

▲▼最高法院外觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲因追捕酒駕嫌犯而誤射殺後座乘客，前副所長曾沛恩無罪定讞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯、潘鳳威／桃園報導

桃園市八德分局前副所長曾沛恩，2020年3月間在路上追捕一部酒駕車輛時，對方多次倒車衝撞警方機車，曾員朝車輛開了5槍，其中2槍打中後座乘客楊姓女子，導致其送醫不治。家屬憤而提告曾沛恩過失致死。然而法院一、二審均判決曾員無罪。案經上訴，最高法院16日駁回上訴，判曾無罪確定。稍早，曾沛恩對法院的判決表示尊重，並感謝警察同仁的支持，更強調未來將持續依法使用警械，維護民眾安全。

回顧整起案件，2020年3月27日深夜11時46分，吳姓男子酒後駕車載著2名男姓友人與一名女性友人，於桃園市八德區介壽路2段某巷口違規停車。曾沛恩發現後，以廣播示意吳男停車受檢。吳擔心酒駕遭發現，立即駕車逃逸，曾沛恩也馬上展開追緝。

隨後，吳男的車輛開入桃園市八德區建國路某巷弄內，因巷弄狹小，吳倒車衝撞警車3次企圖逃逸，曾員為制止吳男脫逃，就先下車先自吳男車輛後方射擊2槍。但吳男仍未停車，曾員再朝車輛後方射擊3槍，其中2槍射中車內副駕駛座後方的楊女，子彈穿過其左大腿、左小腿與後背，送醫急救後仍不治。吳男事後被捕，酒測值高達0.49。然而，死者楊女家屬不滿，質疑員警用槍過當，提出過失致人於死的告訴。檢方對曾沛恩提起公訴。

一審桃園地院審理後，認為當時情況緊急，且曾員警已經多次鳴笛、廣播要求對方停車，但對方不僅置之不理還倒車衝撞，甚至在狹小巷弄內高速行駛，隨時都有車輛、行人衝出而肇事的可能性，因此在急迫情形下，曾員才朝輪胎射擊，並無用槍過當，判決無罪。

案件上訴二審，高院也認為確實情況急迫，曾員不得已才以朝輪胎射擊的方式，逼迫吳男停車，並無用槍過當的情形，也是判決無罪。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴，全案無罪確定。

今日曾沛恩得知無罪定讞後，也錄製了一段音訊給媒體。他表示：「有關最高法院判決內容予以尊重，感謝警察局長官給予支持，本人將持續維護社會公益，依法使用警械執行職務，保護人民生命財產安全。」

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