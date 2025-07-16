「AK-47射殺2人」死囚伏法！美今年處決第26人　遺言曝光

▲ 貝爾是佛州今年以來處決的第8名死囚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州54歲死囚貝爾（Michael Bernard Bell）於當地時間15日傍晚6時25分執行死刑，成為美國今年第26名伏法的死刑犯。貝爾因1993年在酒吧外開槍射殺2人被判處死刑，死前最後一句話是「謝謝你們沒有讓我在獄中度過餘生」。

《衛報》報導，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）發言人葛里芬（Bryan Griffin）透露，貝爾在佛州監獄接受致命注射。當典獄長詢問他是否有遺言時，貝爾說道，「謝謝你們沒有讓我在獄中度過餘生。」

執行過程中，貝爾被綁在擔架床上，藥物注入左臂約2分鐘後閉上眼睛，一動也不動，呼吸變得困難約1分鐘後逐漸減緩。典獄長於6時15分檢查他的瞳孔並呼喚他的名字，而他沒有回應，約6時20分他臉上的血色開始消失。一名醫護人員6時24分進入房間，1分鐘後貝爾宣告死亡。

回顧案發的1993年12月，貝爾誤認一輛車是殺害他兄弟的兇手所有，實際上這輛車已轉賣給受害者威斯特（Jimmy West）。不知情的貝爾叫上2名友人，攜帶AK-47步槍前往酒吧外堵人，當威斯特和同行的史密斯（Tamecka Smith）等人離開時開火掃射，導致威斯特當場死亡，史密斯送醫不治。

且除此案外，貝爾還涉及3起謀殺案，包括1989年槍殺一名女子及其幼子，以及在殺害威斯特、史密斯的約4個月前，殺死自己母親的男友。

最高法院近日駁回貝爾暫緩執行死刑的請求，使美國今年執行死刑人數超越去年總數。康乃爾大學法學院「死刑研究計畫」（Cornell Death Penalty Project）主任布魯姆（John Blume）指出，這並非出於公眾對死刑支持度的變化或死刑判決率提升，而是各州州長行使裁量權的結果。

川普第二任期首日簽署行政命令，要求檢察官積極尋求死刑，被指影響各州執行態度。佛州今年已處決8人，本月稍晚還排定第9人，超越以4人並列第二的德州及南卡州。