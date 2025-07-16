　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅姐事件發生在台灣犯法？律師曝：「性別詐欺」目前無法可罰

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前「南京紅姐事件」掀起網上熱議，還因此爆紅變成迷因，就有網友好奇「如果在台灣發生怎麼辦？」對此，律師林智群在粉專發文指出，「偷拍當然有妨害秘密罪的問題」，但若單論「性別詐欺」，也就是男生偽裝成女生與對方發生性關係，現行法規仍無法直接處理。

「紅姐（男生偽裝成女生）騙砲還偷拍的事情，如果發生在台灣，應該怎麼處理？」林智群在粉專表示，偷拍有妨害秘密罪的問題，但如果是騙砲的話，在台灣用詐術騙砲，只處罰一種情況，就是假裝成對方配偶來騙取性交行為才構成犯罪。「如果是讓對方以為自己是『男朋友』、『女朋友』發生關係，還不會成立這個罪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步表示，即使像紅姐這種情況，以為對方是女性、實際卻是男性，稱之為「性別詐欺」，目前也沒有對應的法條能處理這類事件。他提到，「如果要用強制性交罪，構成要件中的『其他違反其意願之方法而為性交』，也沒有明確指向這種性別詐欺的情況。」

他補充說明，騙砲仍屬「合意性交」的範疇，例如假裝富二代讓人心甘情願發生性關係，從過程上看仍是雙方同意的行為，「這個還有待法院多幾個判決，才能知道法院對這個法條可否適用這種情況的態度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬
快訊／嫌犯開槍掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車
快訊／敘利亞首都傳巨大爆炸聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七月下旬12星座運勢揭曉！巨蟹擁抱情緒、獅子慢下步伐、處女排解壓力

哨子都吹了就大聲點！女足受害學生再出面：要讓做壞事的人害怕

衛福部列「女足抽血」恐涉4項違法　要教育部把IRB翻過來查一遍

薇帕颱風最快明天生成　東半部連3天豪雨下到發紫

逼師大女足抽血！律師痛批「恐涉3罪」：校方把責任撇得乾乾淨淨

2025基隆浪曲嘉年華懶人包　告五人、高爾宣將開唱「活動資訊」一次看

紅姐事件發生在台灣犯法？律師曝：「性別詐欺」目前無法可罰

網傳「抱冬瓜睡覺較涼快」！菜販吐槽：吃下去才會消暑

受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

機捷A9林口捷運宅成功標租　鐵道局首次引進包租代管

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

七月下旬12星座運勢揭曉！巨蟹擁抱情緒、獅子慢下步伐、處女排解壓力

哨子都吹了就大聲點！女足受害學生再出面：要讓做壞事的人害怕

衛福部列「女足抽血」恐涉4項違法　要教育部把IRB翻過來查一遍

薇帕颱風最快明天生成　東半部連3天豪雨下到發紫

逼師大女足抽血！律師痛批「恐涉3罪」：校方把責任撇得乾乾淨淨

2025基隆浪曲嘉年華懶人包　告五人、高爾宣將開唱「活動資訊」一次看

紅姐事件發生在台灣犯法？律師曝：「性別詐欺」目前無法可罰

網傳「抱冬瓜睡覺較涼快」！菜販吐槽：吃下去才會消暑

受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

機捷A9林口捷運宅成功標租　鐵道局首次引進包租代管

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭逮歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

生活熱門新聞

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

「整個師大都要道歉？」被罵爆　教授發6聲明

女足隊被逼抽血！她休學「被父親誤會」卻沒機會解釋了

買伴手禮回台「遭海關重罰20萬」 女爆哭：真的粗心

快訊／教育部罰台師大110萬！女足抽血違學術倫理　主持人罰50萬

「孫東寶怎麼倒這麼多間？」　網友盤點2原因

颱風估最快後天生成　發警報機率曝

快訊／14縣市大雨特報！雙北防雷擊強陣風　下到晚上

更多熱門

相關新聞

師大女足隊被逼抽血！律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

師大女足隊被逼抽血！律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，學生們在非自願情況下，被迫連續14天配合抽血，過程中更有無醫事人員資格者採血，引爆輿論炸鍋。律師李怡貞直言，「強迫抽血這件事情非常嚴重，已涉及醫療法規，甚至是強制罪。」

陳沂判賠1萬2「喊截圖要小心了」　律師點2大錯誤

陳沂判賠1萬2「喊截圖要小心了」　律師點2大錯誤

優質男找上紅姐「只為滿足1種慾望」！

優質男找上紅姐「只為滿足1種慾望」！

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

新竹惡狼掐頸性侵害女網友崩潰　判賠150萬

新竹惡狼掐頸性侵害女網友崩潰　判賠150萬

關鍵字：

法律性別詐欺紅姐騙砲律師林智群

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面