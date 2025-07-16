紅姐事件發生在台灣犯法？律師曝：「性別詐欺」目前無法可罰

▲南京紅姐騙砲上千男子。（圖／翻攝自微博）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前「南京紅姐事件」掀起網上熱議，還因此爆紅變成迷因，就有網友好奇「如果在台灣發生怎麼辦？」對此，律師林智群在粉專發文指出，「偷拍當然有妨害秘密罪的問題」，但若單論「性別詐欺」，也就是男生偽裝成女生與對方發生性關係，現行法規仍無法直接處理。

「紅姐（男生偽裝成女生）騙砲還偷拍的事情，如果發生在台灣，應該怎麼處理？」林智群在粉專表示，偷拍有妨害秘密罪的問題，但如果是騙砲的話，在台灣用詐術騙砲，只處罰一種情況，就是假裝成對方配偶來騙取性交行為才構成犯罪。「如果是讓對方以為自己是『男朋友』、『女朋友』發生關係，還不會成立這個罪。」

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他進一步表示，即使像紅姐這種情況，以為對方是女性、實際卻是男性，稱之為「性別詐欺」，目前也沒有對應的法條能處理這類事件。他提到，「如果要用強制性交罪，構成要件中的『其他違反其意願之方法而為性交』，也沒有明確指向這種性別詐欺的情況。」

他補充說明，騙砲仍屬「合意性交」的範疇，例如假裝富二代讓人心甘情願發生性關係，從過程上看仍是雙方同意的行為，「這個還有待法院多幾個判決，才能知道法院對這個法條可否適用這種情況的態度。」