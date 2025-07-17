國軍漢光實兵遇中共聯合戰備警巡　偵獲58架次共機「四面擾台」

▲國防部17日表示，昨早6時至今早6時間偵獲58架次共機擾台，並釋出其活動意圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練進入尾聲，中共祭「聯合戰備警巡」，國防部自昨早6時至今（17日）間共偵獲58架次共機，另也偵獲9艘共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

今年度漢光實兵演練自9日起至18日止，國軍17日表示，自16日早6時至17日早6時止，偵獲共機58架次，其中逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域45架次，以及共艦9艘、公務船1艘。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨早6時至晚間9時50分間，偵獲中共主、輔戰機及無人機共25架次，其中14架次逾越海峽中線；從航跡看來，逾越中線後在台灣24海浬臨接區外繞行一圈，且與昨上午9時55分至下午4時45分間、出沒在東部外海的中共1架無人機航跡上有重疊。

而國防部昨中午12時半已表示，自早上8時7分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500 等各型主、輔戰機及無人機計38架次出海活動，其中28架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。