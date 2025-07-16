去年「missile簡訊」惹議　吳宗憲示警「這4天」：國防部別再搞烏龍

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國防部在去年1月、總統大選前，兩封國家級警報，稱中國大陸發射missile(飛彈)飛越台灣空域，引發外界熱議，事後國防部致歉，稱未同步更新原系統用。國民黨立委吳宗憲今（16日）提到，近日在網路上查詢「中國運載火箭發射列表」，發現從7/21到7/25預計會有發射「運載火箭」，雖然不知道是否穿越台灣空域，但這次國防部要發簡訊，請記得，不要再用錯字，而造成民眾恐慌。

吳宗憲提到，最近因為漢光演習，可以在城市中看見國軍辛苦操練的身影，尤其對於飛彈的簡訊通知及演練，更受到烏克蘭、伊朗戰爭的因素，特別讓民眾重視。

吳宗憲回憶，還記得去年1月9日在總統大選前，國防部連發兩封國家級警報，稱中國大陸發射missile(飛彈)飛越台灣空域，當時行政院長陳建仁也在立院說「中國發射飛彈」，這件不知是有心還是無意的簡訊烏龍事件，在總統大選投票前造成台灣不小混亂。

吳宗憲說，網路上查詢一下「中國運載火箭發射列表」，從7/21到7/25預計會有發射「運載火箭」，雖然不知道是否穿越台灣空域，但這次國防部要發簡訊，請記得，不要再用錯字，而造成民眾恐慌。