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社會 社會焦點 保障人權

逼弱女遵守性奴條款學狗爬「謝主人賞識」　便當店淫老闆判15年

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義便當店老闆對弱女性虐待，遭判15年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名便當店陳姓老闆認識女子小花(化名)後，利用她智力僅小學程度，強逼她遵守「性奴隸條款」，半年間對小花殘忍性虐，進行綑綁、毆打、用筷子性侵、要她學狗爬咬東西，還要求小花說「很爽很舒服，感謝主人的賞識」，行徑相當變態，犯行曝光後，陳男不僅未和小花和解，還反向小花求償689萬元。嘉義地院審理，法官認定陳男加重強制性交等罪犯行明確，判他應執行15年徒刑。

判決指出，陳男於2020年2月13日，透過教會友人認識小花，並利用小花有輕度智能障礙、習慣聽話等情形，於3月3日晚間用LINE傳送12條「性奴隸條款」要她一一遵守，內容包含「跪下裸體聽從陳XX是重要象徵」、「陳XX有權決定避孕與否」、「每當陳XX性慾來時就必須接受陳一次的虐待」、「每天晚上都必須傳一張裸照或是自慰的影片給陳」、「若違反此同意書內容願意承受任何處罰」等等。

儘管小花拒絕，陳男仍於隔天4日帶她到租屋處，以執行條款為由，用力甩了小花一個耳光打到耳鳴，並對小花說「妳不聽話」、「妳要聽話而且我說過主人色你要更色記得嗎」，同月14日又要她到租屋處，傳訊恐嚇「奴隸只能聽從，打妳也要當作是賞給妳」、「妳要說請打，因為妳是性奴隸」、「不管有多痛妳都要繼續微笑」、「明天妳希望被什麼打？」、「我的手、衣架、木棍、你自己的手（但是必須打到我要的標準），選一個」，強逼她16日到府執行契約。

接著陳男繼續要求兩人以「主人、賤奴」相稱，「行為上面妳在我面前就要很下賤，然後我看不到的時候妳才能自由」、「現在命令妳立刻拍裸照給我」，逼小花依指示拍照傳送給他，並邊拿衣架打小花邊對她強制性交，完事後還要求小花說「很爽很舒服，感謝主人的賞識」，20日再度強逼小花自拍6張照片供他觀賞。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳對弱女多次性虐，挨告還對她求償689萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小花經過虐待對陳男心生畏懼，且誤認自己是陳男的女朋友而言聽計從，儘管也不斷哀求「我拜託你讓我離開你」，但陳男反而會以「自己用力打自己的下體直到瘀青」、「嘴裡還要說自己太下賤居然想脫離主人」等「制裁」為由，逼小花繼續聽從，並不管小花苦苦哀求、甚至表示自己經期來了，都要求她執行所謂契約，除以皮帶，綁住小花脖子、手腳，還徒手或用衣架拖鞋等物毆打小花，要求她裸體、如廁、學狗爬咬東西給他並對小花拍照，甚至要求小花將內褲塞在嘴裡、拿筷子性侵導致出血等等凌虐行徑。

直到同年8月26日，陳男不滿小花將事情告訴別人，約她見面解除契約，經小花拒絕後陳男還不斷恐嚇、到小花工作地點騷擾，被警衛察覺有異，小花才在警衛等人協助下報警處理。

全案審理時，陳男否認知道小花智能障礙，辯稱對小花執行「性奴隸條款」只是口頭制裁，不過小花的醫院鑑定報告顯示，陳男矮矮胖胖，年約20幾歲家住朴子，第二次見面時陳男就要發生關係，小花不敢拒絕，但陳男過程不舉，表示「自己太胖無法做」而未得逞，不久後，陳男就將「性奴隸條款」傳給小花，小花不喜歡陳男，但「不知道可以拒絕」又遭威脅，之後便慘遭性虐，報警後，陳男要與小花和解，她都會嚇到跑到被子裡躲起來。

法官檢視諸多照片、LINE對話紀錄等證據，認為小花的鑑定報告和她歷來證述大致相符。另小花智力相當小學4、5年級學生，工作以勞力為主，對別人無理的要求，不會想到拒絕，而陳男在數月間和小花碰面次數不少，每次時間持續約1至2個小時，不可能不知道小花有精神障礙，卻對她性侵凌虐，挨告後還不知道反省，反而透過LINE揚言要小花賠他689萬元，惡性重大。審酌陳男未婚、經營便當店、經濟勉持等情，依陳犯3個對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制性交罪、1個強制罪、1個恐嚇危害安全罪，處15年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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