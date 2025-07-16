胖胖進瘦瘦出！保六總隊啟動減脂挑戰　總隊長領軍衝刺拚健康

▲保六總隊啟動減脂挑戰，總隊長周煥興（右2）領軍衝刺拚健康。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

為營造健康職場風氣、提升員警體能與勤務效能，保六總隊近期啟動為期3個月的「自我健康管理活動」，以創意設計「胖胖進、瘦瘦出」穿越門為號召，吸引逾200位同仁熱烈響應。透過量測體脂、群組打氣、獎勵機制等多元方式，鼓勵警察同仁建立健康意識、養成良好生活習慣，朝向「行動健康勁警」目標邁進。

保六總隊常年訓練技術助教蘇亭方日前代表我國參加6月27日至7月6日於美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行的「第21屆世界警察消防運動會」，在跆拳道、射擊、中長距離競跑等多項競賽中大放異彩，與同為警察的丈夫攜手拿下「運動後射擊」項目個人與團體金牌，共勇奪8金4銀3銅，為國爭光，佳績傳為佳話。

▲保六總隊長周煥興親自設計「胖胖進、瘦瘦出」穿越門，吸引超過200位同仁熱烈報名參與。

出身警察世家的蘇亭方，父母皆為退休警察，配偶現職於保一總隊維安特勤隊。她在備戰及參賽期間嚴格控管飲食、強化有氧及肌力訓練，累積成果終在國際賽場嶄露鋒芒。返國後，她隨即投入日常訓練，將國際經驗轉化為實務養分，提升訓練品質，持續展現高度自律與專業精神。

保六總隊長周煥興表示，蘇亭方的亮眼表現讓國際看見台灣警察的實力與堅韌，也突顯健康管理與持續運動訓練的重要性。保六總隊因應勤務特性，設有健身器材、匹克球、羽球、桌球與柔道等多元訓練場域，打造完善安全的訓練環境，提升同仁身心素質與勤務表現。

為強化同仁健康意識，總隊近期也啟動為期3個月的「自我健康管理活動」，由周總隊長親自設計「胖胖進、瘦瘦出」的穿越門，吸引超過200位同仁熱烈報名參與。活動採自由報名制，參加者先行量測體脂率並建立管理名冊，成立群組每日傳送健康資訊，營造正向互動氛圍。

活動分為團體與個人組競賽，個人組依性別分組，凡體脂率下降5%以上者即有機會獲得獎金與獎品，並邀請成效卓著的同仁分享經驗，激勵更多人投入健康管理行列。

本次活動以降低體脂肪、改善體態、提升新陳代謝與預防慢性疾病為目標，鼓勵同仁長期維持標準體脂率，打造健康體態、找回更好的自己。保六總隊未來也將持續營造健康職場文化，強化警察專業職能與勤務效能，培育更多優秀積極的警界人才。