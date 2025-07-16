　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

▲▼吳思瑤 聯訪 批評傅崐萁是政治渣男。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤諷刺傅崐萁是政治渣男。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對大罷免，國民黨團總召傅崐萁積極回防花蓮，卻被罷團捕捉到他將手放在民眾肩膀上，手遭民眾撥開的畫面。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）大酸，「傅崐萁他的花蓮國恐怕要瓦解了」，花蓮人不忍了，傅崐萁就是不折不扣的政治渣男，「花蓮王這次終於踢到了鐵板」，呼籲花蓮人面對政治渣男要勇敢說不。

花蓮罷團「曙光花蓮」昨日在社群平台Threads貼出段影片，並指出傅崐萁掃街裝熟，去搭路人的肩，沒想到被人抓住手腕，一把甩開，「花蓮人已經不再懼怕，因為傅崐萁要倒了」。

▲▼國民黨立委傅崐萁搭肩民眾遭甩開。（圖／翻攝Threads「@hl.ngy」）

▲國民黨立委傅崐萁搭肩民眾遭甩開。（圖／翻攝Threads「@hl.ngy」）

對此，吳思瑤今日上午受訪表示，人民反應非常直接，喜歡就是喜歡，厭惡就是厭惡；選民體感也非常直白，信任就是信任，不信任就是不信任。「傅崐萁他的花蓮國恐怕要瓦解了」，這段時間為了救罷免，擔心自己在花蓮家大業大、政治權力崩壞，過去多次選舉都不需要上街掃街拜票，這次做了多次。

吳思瑤認為，傅崐萁原本高高在上，現在陷入窮途末路，開始出來拜託人民，裝誠懇、裝無辜，人民反應真的非常直接，一向在花蓮作威作福當老大的傅崐萁，搖身一變，人設翻轉，假認真、假無辜、裝可憐，當然花蓮人不忍了。

「傅崐萁就是不折不扣的政治渣男」，吳思瑤痛批，一再濫用權力，對全體人民施以不必要違憲亂政，傷害國家、人民，這種政治渣男，在最後一刻想方設法挽回人民，要用情感束縛花蓮鄉親，這才是情勒吧，「花蓮王這次終於踢到了鐵板」，面對政治渣男，我們要勇敢說不，渣男本質只會用謊言一再欺騙、偽裝。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光
快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳
iPhone 17外觀爆料　2款新色曝光
不是惡鄰！隔壁敲打聲「連續1小時」　34歲男中風求救
快訊／雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
敵導彈攻擊南部(台南除外)！防空演習中山一路全淨空
快訊／教育部罰台師大110萬！　主持人罰50萬
「薇帕」颱風最快明天生成　預測路徑曝
涉虐童153次女師首發聲！被解雇喊冤
「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠黨團批：藍營冷血殘酷本質

「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

普發1萬債留子孫？劉和然嗆扯謊：過去4年超徵1.8兆都花去哪？

新任矯正署長上任　鄭銘謙期勉「守護公平正義，落實矯正復歸」

台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

巴西咖啡恐大漲！　業者搶50%關稅前加速向美國運貨

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

中國男赴泰被同鄉綁架！　拒付「300萬贖金」遭殺害棄屍路邊

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

快訊／台灣雙職籃10隊合作　莊瑞雄：意向書已超過一半回傳

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

抽考！考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

傳賴清德8月出訪過境美國　總統府回應

要卓揆趕快普發一萬　朱立倫：別再講幹話

更多熱門

相關新聞

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

國民黨立委葉元之今（16）日在公辦罷免電視說明會中批評罷團雙標，嗆罷團要罷免「去罷免睡著的、連表決器都是別人代按的立委！」然而，除葉元之指控綠委外，過去包含藍委陳雪生、徐巧芯、羅廷瑋、謝衣鳳等多名立委，都曾被捕捉在議場「小睡片刻」畫面，而藍委盧縣一也曾在反年金改革表決時「不在籍投票」，人在兩岸一家親論壇，卻同時「遠端」投下立法院表決同意票。綠委林俊憲受訪表示，國民黨已經有一點語無倫次，葉元之提這些是要跟國民黨同仁翻臉嗎？

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠委回批冷血

牛煦庭稱台電搶修照「情勒社會」　綠委回批冷血

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

苦苓喊「7/25往花蓮車票已完售」　台鐵：仍有空位

苦苓喊「7/25往花蓮車票已完售」　台鐵：仍有空位

關鍵字：

大罷免大罷免傅崐萁吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面