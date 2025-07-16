傅崐萁搭民眾肩膀遭甩開　她諷「政治渣男踢鐵板」：花蓮人不忍了

▲民進黨團幹事長吳思瑤諷刺傅崐萁是政治渣男。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對大罷免，國民黨團總召傅崐萁積極回防花蓮，卻被罷團捕捉到他將手放在民眾肩膀上，手遭民眾撥開的畫面。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）大酸，「傅崐萁他的花蓮國恐怕要瓦解了」，花蓮人不忍了，傅崐萁就是不折不扣的政治渣男，「花蓮王這次終於踢到了鐵板」，呼籲花蓮人面對政治渣男要勇敢說不。

花蓮罷團「曙光花蓮」昨日在社群平台Threads貼出段影片，並指出傅崐萁掃街裝熟，去搭路人的肩，沒想到被人抓住手腕，一把甩開，「花蓮人已經不再懼怕，因為傅崐萁要倒了」。

▲國民黨立委傅崐萁搭肩民眾遭甩開。（圖／翻攝Threads「@hl.ngy」）

對此，吳思瑤今日上午受訪表示，人民反應非常直接，喜歡就是喜歡，厭惡就是厭惡；選民體感也非常直白，信任就是信任，不信任就是不信任。「傅崐萁他的花蓮國恐怕要瓦解了」，這段時間為了救罷免，擔心自己在花蓮家大業大、政治權力崩壞，過去多次選舉都不需要上街掃街拜票，這次做了多次。

吳思瑤認為，傅崐萁原本高高在上，現在陷入窮途末路，開始出來拜託人民，裝誠懇、裝無辜，人民反應真的非常直接，一向在花蓮作威作福當老大的傅崐萁，搖身一變，人設翻轉，假認真、假無辜、裝可憐，當然花蓮人不忍了。

「傅崐萁就是不折不扣的政治渣男」，吳思瑤痛批，一再濫用權力，對全體人民施以不必要違憲亂政，傷害國家、人民，這種政治渣男，在最後一刻想方設法挽回人民，要用情感束縛花蓮鄉親，這才是情勒吧，「花蓮王這次終於踢到了鐵板」，面對政治渣男，我們要勇敢說不，渣男本質只會用謊言一再欺騙、偽裝。