柯文哲臉書成延押理由　徐巧芯：連土城家暴殺妻男都被無保請回

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地院昨日審理京華城案，北檢稱證人遭民眾黨前黨主席柯文哲與相關人士干擾，柯臉書貼文試圖勾串證人，開庭前、後都對證人施壓，把證人說詞做成圖卡加以批評、攻擊，是「史上絕無僅有的壓迫司法手段」，因此建議柯再羈押禁見。面對臉書是否成為延長柯文哲羈押的理由？國民黨立委徐巧芯今（16日）受訪時感嘆，自己非常不能苟同，檢調違反人性跟人民對法律的常理。

針對北檢認為柯文哲要延押的其中一個理由，是因柯團隊會寫臉書，造成證人翻供，寫臉書是否構成押人理由？徐巧芯說，社群時代是不是只要手機，就能透過line交流？這樣就要被羈押？土城家暴犯被請回，就殺死他的太太了，很多有再犯可能的都被無保請回了，而柯文哲案起訴這麼久，證據應該齊全，怎麼還壓人呢？用各種方式就是要羈押，真的非常不能苟同，就算柯文哲被認定圖利或其他罪行，也應該起訴後讓他回去但限制住居，讓他打官司，但不是人繼續押看守所，這已經違反人性跟人民對法律的常理。

藍委吳宗憲稍早受訪時也說，自己沒有看柯文哲臉書寫什麼，但針對寫臉書與延押之間的關聯性，寫臉書不是重點，而是若今天寫臉書要任何證人翻供，那當然符合羈押要件，至於臉書內容是否構成影響證人的說法，這他還需要再去看一下內容。

另外，針對柯文哲批評司法勾結特定媒體一直洩漏偵查內容，吳宗憲則說，法務部本來就沒任何查辦，違法偵查不公開並非這1、2年的事情，而是這1、20年愈來愈嚴重，其實很期待法務部能好好檢討，到底該怎麼去補這個洞，因為當初多次詢問鄭銘謙，鄭稱「洩漏可能是任何一個環節」，有可能是檢方裡任何人，也可能是律師或當事人，「這是推責任，就沒有要處理啊！」